Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 marzo: per Steffy il bambino è di Finn!

Beautiful, anticipazioni puntata 4 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 4 marzo, della soap opera “Beautiful” Paris non ha intenzione di lasciare la Forrester, mentre Zoe insiste che deve rifiutare l’offerta di lavoro che le ha proposto Ridge. Paris non vuole perdere questa occasione e pensa che la sorella sia solo insicura. Hope dopo aver sfogato le sue ansie a Thomas gli racconta come Liam abbia creduto che lei lo stesse baciando e la sensazione che ha dovuto provare in quel momento. Il bambino che attende Steffy potrebbe essere di Liam, ma la Forrester cerca di convincere Liam che il nascituro è di Finn. La situazione si fa ingarbugliata, adesso sulla coscienza Liam porta un peso insopportabile: il tradimento alla moglie e un figlio da un’altra donna.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Paris si oppone alla richiesta di Zoe

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful“ Hope va a casa di Ridge sperando di trovare la madre, invece si ferma a parlare con Thomas che ancora è in convalescenza. Il Forrester si accorge che c’è qualcosa che non va e le chiede se ne vuole parlare. La Logan ne approfitta per alleggerirsi del peso. Liam è andato da Steffy dopo aver ricevuto una sua telefonata. Lo Spencer stava parlando con la moglie e voleva togliersi un peso di dosso. Quando il telefono ha squillato nemmeno voleva rispondere, poi dopo aver parlato con la stilista è corso da lei preoccupato che fosse accaduto qualcosa a Kelly. Hope presume che forse la bambina non sta bene, altrimenti Steffy non avrebbe chiesto a Liam di raggiungerla. Nonostante non sia serena, la Logan non vuole chiamare il marito per non interrompere la sua conversazione con la Forrester, qualsiasi sia il problema entrambi riusciranno a gestire la situazione da genitori. Liam corre da Steffy ma quando arriva nella sua casa la donna lo tranquillizza dicendogli che non l’ha voluto vedere per Kelly, la bambina sta bene, deve parlargli con urgenza di una questione che riguarda loro due. Steffy è confusa e chiede a Liam se quando gli ha telefonato stava nel mezzo di una discussione con Hope. Lo Spencer le rivela che era in procinto di raccontare la verità alla moglie, la Forrester tira un sospiro di sollievo, è felice di aver interrotto la loro conversazione.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 marzo: Steffy incinta, chi è il padre?

Steffy ribadisce al giovane di non dire nulla a Hope della sera che sono stati al letto insieme, il figlio di Bill è di un opinione diversa, mentire è altrettanto distruttivo, in questo momento si sente una persona ingenua, ma in qualche modo deve pensare che Hope possa perdonarlo, ha un gran cuore, se solo avesse la possibilità di elaborare le circostanze troverebbe il modo di assolverlo. Steffy lo interrompe replicando che non si tratta più di quella notte, le loro vite potrebbero cambiare per sempre, non può raccontare la verità fino a quando non sono sicuri. Liam è frastornato di cosa dovrebbero essere sicuri? É convinto delle sue idee, nonostante entrambi sanno cosa l’uno prova dell’altro, non cambia il fatto che ha tradito la moglie. Steffy replica che è stata una bellissima notte e si ameranno per sempre, pensava che fosse il loro segreto da condividere, ma non sarà così, perché è incinta. Zoe proibisce a Paris di lavorare alla Forrester sicuramente nella vita avrà una brillante carriera ma non nell’atelier. La sorella è scioccata, non capisce come mai non possano avere lo stesso successo e poi chiede a Zoe se si sente minacciata, non c’è motivo di allontanarla dalla Forrester, Paris lavorerebbe per la Fondazione nemmeno si vedrebbero, ma Zoe è decisa, la sorella può lavorare ovunque ma non alla Forrester Creations.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 marzo: Liam sul punto di confessare il tradimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA