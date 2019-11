Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 novembre: Brooke calerà il suo asso contro Taylor?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 4 NOVEMBRE

Nella puntata di Beautiful alla Forrester Creations Pam cerca di impedire a Quinn di interrompere la prova abiti di Donna e Eric, totalmente ignaro del piano della sorella di Steffy. Steffy decide di rivelare a Ridge la verità sullo sparo a Bill, mentre Taylor invece continua a supplicare Brooke di non denunciarla. La donna cade ai piedi di Brooke e grida: “Per favore, Brooke. La mia libertà è nelle tue mani”. A quanto pare sarà proprio la decisione della bella Logan ad irretire il pubblico nelle prossime puntate perché non sarà solo Taylor ad implorarla di risparmiarla ma a lei si unirà anche Ridge assolutamente contrario alla denuncia. Ciliegina sulla torta sarà Hope che pregherà la sua stessa madre di non denunciare la sua storia rivale in amore e posare l’ascia di guerra.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Anche oggi, lunedì 4 novembre, si rinnova l’appuntamento con Beautiful. Prima di scoprire le anticipazioni della nuova puntata, rivediamo quanto successo ieri nella soap opera americana. Nell’ufficio della Forrester Creations, Hope informa Steffy che ha rivelato alla madre di cosa è capace Taylor. Le due ragazze cerca di contattare le rispettive madri, ma senza successo. Intanto alla scogliera, Brooke fa infuriare Taylor afferrando la sua borsa in cui trova una pistola. Taylor la riprende mentre Brooke pensa ancora al colpo di pistola a Bill e di aver lasciato Ridge in prigione. Taylor si siede sul divano e piange, è più scioccata di ciò che ha fatto di quanto Brooke potesse immaginare. Brooke cerca di tranquillizzare la rivale dicendole che non ha mai pensato che fosse una traditrice o una killer. Le due donne poi discutono sulla possibilità che Bill abbia approfittato di Steffy. Brooke non sa se consegnare alla polizia Taylor, la donna insiste di non essere un pericolo e di poter guarire con sua figlia e sua nipote e chiede a Brooke di tacere. Alla Forrester Creations, Quinn esprime i suoi dubbi a Eric sulla presenza di Donna. Eric consiglia a sua moglie di non prendere sul serio i piani di Pam.





