Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 dicembre: Ridge chiede spiegazioni a Thomas e…

Beautiful, anticipazioni puntata 5 dicembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 5 dicembre, Ridge scopre Thomas nella stanza di Douglas e chiede al figlio spiegazioni. Thomas inizia a parlare male di Brooke, evitando di raccontare le cattiverie che ha detto al figlio, ma Ridge si schiera comunque dalla parte della moglie, cercando di far ragionare il ragazzo sulle motivazioni che spingono Brooke a fare certe affermazioni. Thomas cerca di nascondere il grande rancore che nutre nei confronti di Brooke ma dentro di sé è intenzionato a far pagare molto caro alla donna il fatto di volerlo tenere lontano dal suo lavoro e dalla sua famiglia. Flo è preoccupata perché si rende conto che sua madre si sta infatuando in modo esagerato di Ridge e cerca di farle capire che non è proprio il caso che lei nutra qualche speranza di riuscire a conquistarlo. Shauna, però, pensa che anche il Forrester abbia provato dei sentimenti nei suoi confronti e quindi non se la sente di accantonare l’idea di conquistarlo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Beautiful. Mentre in ospedale iniziano a sfilare tutti i rappresentanti della famiglia Logan per fare delle analisi che valutino la compatibilità con Katie, Brooke e Ridge sono a casa e ancora una volta discutono sul fatto che Thomas non dovrebbe stare vicino a Douglas. La Logan insiste sul fatto che il figliatro dovrebbe stare in carcere per quello che ha fatto e che non può pensare di chiedere semplicemente scusa e pensare che tutto possa essere risolto. Ridge, invece, si sente molto in colpa nei confronti del figlio poiché è cresciuto senza la presenza paterna e cerca di convincere la moglie a dargli un’altra chance, aggiungendo che il ragazzo ha iniziato un percorso di cura con Taylor. Mentre i due discutono non sanno che Thomas è proprio a casa loro e che è entrato di nascosto in camera di Douglas e ha iniziato a trattare male il bambino. Il giovane Forrester, infatti, dice al bambino che lo ha tradito, che ha rovinato con il suo comportamento il sogno di avere una famiglia insieme a Hope. Douglas prova a ribadire che Hope e Liam pensano che lui sia un eroe ma Thomas, con molta cattiveria, gli risponde che non è un eroe ma un traditore e che Hope non è la sua mamma ma ha solo un padre che è anche molto arrabbiato con lui.

A casa di Flo la ragazza sta raccontando alla madre che Waytt ha fatto una proposta di matrimonio a Sally e vorrebbe un po’ di conforto da parte dlla donna che, invece, sembra presa da tutt’altro. Infatti Shauna ha in mano un tablet con il quale sta guardando le foto di Ridge e confessa di trovarlo molto sexy. La Fulton senior sta fantasticando sul fatto che potrebbero essere una bella coppia e Florence interviene subito perché cerca di far capire alla madre che si tratta di un uomo che è fuori dalla sua portata. La famiglia Logan ha molti motivi per avercela con loro due e non hanno bisogno di sapere anche questo: la notte passata nella stanza sul Bikini deve restare un episodio isolato che deve dimenticare il prima possibile. Shauna, però, non sembra intenzionata ad ascoltare i consigli saggi della figlia e le racconta che per anni ha fantasticato sulle foto di questo uomo affascinante che poteva solo sognare, poi ha avuto la possibilità di trascorrere la notte con lui e rubargli anche un bacio: un’occasione troppo ghiotta per rinunciarci. Quando Flo le ricorda che Ridge è sposato felicemente con Brooke, Shauna risponde che mentre l’uomo si sentiva male accanto a lui c’era lei e non sua moglie: questa cosa vorrà pur dire qualcosa. Flo non sa più come far capire alla madre che si sta inoltrando in un sentiero insidioso.



