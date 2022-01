Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 gennaio: Hope convinta del cambiamento di Thomas

Beautiful, dove siamo arrivati nelle ultime puntate?

Nell’ultima puntata di Beautiful al termine dell’emergenza legata all’attivazione dell’allarme antincendio, Carter decide di riprovare a chiedere a Zoe di sposarlo e questa volta accompagna la sua richiesta con un discorso su quanto sarà bello condividere non solo i momenti belli della loro vita ma soprattutto quelli brutti, nei quali solo avere vicino la persona che ami ti permette di superare le difficoltà. Questa volta la modella accetta, colpita non solo dalla dichiarazione d’amore ma anche per il fatto che Carter rappresenta certamente il meglio che una ragazza possa desiderare. Il giorno dopo la coppia dà l’annuncio a Paris la quale sembra essere molto felice di avere l’avvocato come cognato ma è curiosa soprattutto di sapere se Zende è già a conoscenza della novità: con qualche difficoltà per non far vedere la sofferenza che le provoca parlarne, Zoe ammette di avergliene già parlato. Proprio lo stilista è in un altro ufficio con Hope e Steffy e sta dando loro la notizia del nuovo fidanzamento, quando vengono interrotti dall’arrivo di Thomas il quale viene a sapere anche lui della novità e si dice felice per la modella, visto che aveva contribuito a farla soffrire. Steffy e Hope si scambiano un’occhiata di intesa, convinte che proprio il pentimento del ragazzo sia la dimostrazione della sua guarigione.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 gennaio: Flo affronta sua madre

Flo e Waytt tornano dalla spiaggia e vorrebbero poter trascorrere qualche ora di intimità ma sono perennemente preoccupati per il fatto che Quinn possa arrivare da un momento all’altro. La ragazza è felice di aver dato ospitalità alla suocera in un momento così difficile ma è convinta che debbano trovare il modo di riuscire a farla riconciliare con Eric, così da avere nuovamente tutta la casa a disposizione. A quel punto il fidanzato deve dirle quello che ha scoperto: quando è andato a casa del patrigno per cercare di mettere una buona parola per la madre, ha saputo direttamente dall’interessato che Shauna vive ancora con lui. La Fulton, quindi, a differenza di quanto aveva promesso alla sua amica Quinn, è ancora ospite del marito e non sembra volersene andare. Flo è sconvolta e non riesce a credere che la madre abbia nuovamente mentito ma soprattutto nessuno dei due capisce come possa essere possibile che il Forrester non riesca a perdonare la moglie ma sia indulgente nei confronti della donna che ha fatto ubriacare Ridge per convincerlo a sposarla con l’inganno. Waytt insinua nella fidanzata il dubbio che magari la madre possa avere in mente qualcosa che non ha detto a nessuno.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 gennaio: Zende vuole dichiarare il suo amore a Zoe

Beautiful: anticipazioni del 5 gennaio 2022

Nella puntata di mercoledì 5 gennaio, Hope è sempre più convinta che Thomas sia davvero cambiato e lentamente sta abbassando le difese nei suoi confronti. Per premiare il suo impegno, quindi, gli propone di andare al cottage per una visita non programmata al piccolo Douglas che sicuramente sarà felice di vederlo. Flo e Waytt decido di andare da Shauna per capire i motivi che l’hanno spinta a restare da Eric e insinuano il dubbio che possa essere interessata ad una relazione con il padrone di casa ma la donna giura di essere rimasta solo per perorare la causa dell’amica. A quel punto Waytt le fa notare che se sua madre dovesse scoprire la verità si rovinerebbe per sempre la loro amicizia, quindi invita la donna a lasciare la depandance dei Forrester il più in fretta possibile. Flo non riesce a capire l’atteggiamento della madre ed è sempre più convinta che la donna le nasconda qualcosa ma non riesce a credere che possa tradire in questo modo la sua amica Quinn.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 dicembre: Zoe a disagio a causa della sorella

© RIPRODUZIONE RISERVATA