Beautiful, anticipazioni puntata 5 giugno/ Liam sviene dopo avere investito Vinny

Cosa succederà nella prossima puntata di “Beautiful“, in onda domenica 5 giugno 2022? Secondo le anticipazioni, a causa dello choc di aver travolto e ucciso un uomo, Liam sviene. Il padre Bill, però, non si perde d’animo: carica il figlio in macchina, sposta il corpo di Vinny dal ciglio della strada e poi getta via il cellulare, dopo averlo distrutto, insieme ai documenti dell’amico di Thomas. Quando Liam rinviene e si rende conto di quello che è successo, ricorda al padre che si sono macchiati di un grave crimine, non avendo prestato soccorso a un ferito e soprattutto non avendo avvertito la polizia.

Lo Spencer, però, fa notare al figlio che in teoria lui avrebbe avuto un motivo per odiare Vinny e ucciderlo, quindi la polizia potrebbe non credere alla versione di un incidente e per questo motivo incriminarlo per omicidio. Bill non permetterà che la vita del figlio venga rovinata a causa di un perdente come il tecnico di laboratorio.

Beautiful, cosa è accaduto nelle puntate precedenti?

Nelle puntate antecedenti di “Beautiful”, Quinn chiede a Zoe come sia iniziato il suo triangolo amoroso con Carter e con Zende, ma soprattutto quale ruolo abbia rivestito Paris. La ragazza spiega di essere stata risucchiata nel vortice della sua relazione con l’avvocato in modo troppo veloce e di essersi spaventata per questo, tanto da iniziare il flirt con Zende quasi per sabotare la sua relazione che stava andando troppo bene e la stava conducendo al matrimonio. Poi racconta di come, in tutta la sua vita, Paris sia sempre stata considerata quella buona della situazione, la sorellina altruista e perfetta, in contrasto con gli sbagli e le mancanze commessi dalla sorella maggiore. Proprio per questo motivo, ha deciso di organizzare un piccolo scherzo alla ragazza, per farle capire che non è poi così perfetta come tutti hanno sempre cercato di farle credere. Tuttavia, i sensi di colpa si fanno presto sentire, così la Buckingham chiede nuovamente a Quinn se il preparato che le ha dato può in qualche modo nuocerle alla salute, ma la moglie di Eric la rassicura in tal senso. Intanto, durante la cena lo stomaco di Paris inizia a fare molti rumori strani, ma Zende si comporta da gentiluomo e sembra non fare caso alla situazione.

Intanto, sempre in “Beautiful”, Liam riceve un messaggio da parte del padre, il quale gli comunica di essere pronto per andare via da casa di Brooke. È arrivato quindi il momento di salutarsi ma il ragazzo propone alla moglie di rivedersi il giorno dopo per pranzo e Hope sembra essere d’accordo e molto felice, tanto da lanciare l’idea di ordinare qualcosa e restare al cottage. Quando gli Spencer vanno via, Brooke nota l’espressione felice della figlia e le chiede se sia accaduto qualcosa, così Hope confessa il bacio che lei e Liam si sono dati e aggiunge che, per la prima volta in vita sua, è certa che ci sia uno spiraglio in fondo al tunnel e che sia possibile una riconciliazione con il marito. Anche Liam è molto felice e racconta al padre di come si sono svolte le cose durante l’incontro con Hope, spesso distraendosi alla guida della macchina di Bill, che lo Spencer gli ha affidato, non volendo guidare perché aveva bevuto. Mentre racconta e si gira verso il padre, Liam non si rende conto di aver preso qualcosa con la macchina e inchioda solo dopo aver sentito un tonfo. I due scendono velocemente dall’auto convinti di aver preso un animale, invece si trovano di fronte al corpo di un uomo riverso a terra, che non si muove. Quando si avvicinano per prestare soccorso, si rendono conto che la persona in questione è Vinny.











