Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 maggio: Ridge e Brooke dubbiosi su Zoe

Nella puntata di oggi, giovedì 5 maggio, di “Beautiful” Zende ha realizzato un vestito per Paris e glielo dona per trascorrere la serata insieme durante la quale vuole che la ragazza si senta la donna più corteggiata della terra. Carter sembra molto sorpreso di trovare Zoe all’interno di casa sua, quando rientra dopo il lavoro: la modella gli spiega nuovamente i motivi per i quali ha provato ad allacciare una relazione con Zende a sua insaputa, ma l’avvocato non sembra essere disposto a metterci una pietra sopra perché è davvero molto ferito. Brooke e Ridge si confrontano su quello che Carter ha detto allo stilista ed entrambi sono concordi nel pensare che Zoe non sia la persona adatta a lui, non solo per quello che ha fatto con Zende ma anche per i comportamenti sempre sopra le righe che ha avuto con il genere maschile da quando è arrivata a Los Angeles. Secondo Brooke, in particolare, la modella non è una persona affidabile, quindi l’avvocato dovrebbe rivolgere le sue attenzioni ad altre donne.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” negli uffici della Spencer, Shauna e Wyatt raccontano a Bill le loro preoccupazioni per la convocazione che ha avuto Flo da parte delle sorelle Logan. Dollar Bill prova a smorzare i loro entusiasmi dicendo che forse Hope potrà anche perdonare Florence per il suo coinvolgimento nel rapimento di Beth ma Brooke potrebbe non essere d’accordo, visto che è sempre molto protettiva nei confronti della figlia. Il fatto che la ragazza non risponda ai messaggi della madre sembra confermare la sua nefasta previsione, ma alla fine arriva in ufficio e dà a tutti la bella notizia: è stata assunta alla Forrester e inizierà a lavorare insieme a Katie nelle pubbliche relazioni. Tutti sono felici per questa novità e in particolare Flo dice al fidanzato che ora è possibile pensare al loro futuro e già si immagina sposata e con tre figli e due cani, sempre in giro in camper per vivere nuove avventure. Wyatt non risponde perché proprio poco prima aveva detto a Shauna che, pur essendo molto felice, ora non se la sentiva ancora di sposarsi visto che la sua famiglia sta vivendo dei momenti molto difficili.

Quando Katie porta Flo a fare il giro dell’ufficio per conoscere tutti, arrivano anche nella stanza dove ci sono Paris, Zende e Zoe. La modella è molto sorpresa di vedere la Fulton in ufficio e ancor di più quando viene a sapere che è stata assunta in azienda: dentro di lei monta un moto di rabbia pensando che tutti riescono ad avere una seconda occasione, solo lei non riesce ad essere perdonata da Carter. Così decide di andare a casa dell’avvocato e farsi trovare lì al suo ritorno per riuscire a sorprenderlo e fargli capire il suo amore. La ragazza ignora che proprio negli stessi istanti, Carter sta parlando con Ridge e gli sta confessando che, anche se desidererebbe tanto lasciarsi tutto alle spalle e fare finta di nulla, non riesce a perdonare quello che ha fatto e soprattutto la sola idea che Zoe ha avuto di poter trovare la felicità accanto a Zende. Proprio il giovane stilista vuole sorprendere Paris per farle capire tutto quello che prova per lei e così le propone di andare a cena fuori insieme, promettendole che questa non è l’unica sorpresa che le ha riservato per quella serata. Ovviamente la ragazza è molto felice, anche se continua a essere preoccupata per sua sorella Zoe che è scappata dall’ufficio senza dire dove sarebbe andata.

