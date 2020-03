Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 marzo: Waytt, Flo e Sally, triangolo in arrivo?

Beautiful, anticipazioni puntata 5 marzo 2020

Nella prossima puntata di Beautiful, oggi 5 marzo 2020, l’incontro fra Waytt e Flo avrà un epilogo del tutto inaspettato. I due ragazzi, infatti, raccontandosi gli ultimi avvenimenti delle loro vite vivranno un momento romantico e la Fulton ne approfitterà per dire al giovane Spencer di non averlo mai dimenticato, baciandolo romanticamente sulle labbra. Waytt, però, si staccherà subito per dirle che al momento è felicemente fidanzato e che convive con la sua ragazza. La inviterà, poi, a cena a casa sua per farle conoscere Sally. Non sanno ancora che proprio questa cena sarà l’inizio di grossi guai per Flo, Reese e Zoe. Le intuizioni di Hope e Liam li porteranno a scoprire la verità sulla loro bambina?

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti a Beautiful. Steffy continua a pensare che in fin dei conti tornare con Liam è quello che desidera sul serio e rimugina sull’offerta di Hope. Peccato, però, che la Logan stia invece lentamente convincendosi che Liam ha ragione e che non ha senso mandare a monte il loro matrimonio per far crescere Kelly e Phoebe con entrambi i genitori, visto che il padre comunque sarà sempre presente nella loro vita. A casa, Hope racconta a Liam di aver conosciuto la madre naturale di Phoebe. Nel raccontare, però, come si sono svolte le cose, Liam viene subito assalito da una curiosità: come fa Zoe a conoscere Flo e a sapere che è proprio lei la madre naturale della bambina adottata da Steffy? Hope non sa dare una risposta ma anche lei si rende conto di come si stiano verificando troppe coincidenze intorno alla piccola.

Al Bikini Bar, intanto, Flo confessa a Zoe di non riuscire a sopportare quello che lei e Reese hanno fatto a Hope e ritiene che sia giusto che la donna sappia la verità su sua figlia Beth. Zoe, però, è assolutamente contraria perché non vuole che il padre rischi di finire in carcere per quanto ha fatto. Intima, così, alla giovane cameriera di lasciare immediatamente non solo il lavoro ma anche la città. Flo è molto scossa e non sa cosa fare, ritorna così al bar e sovrappensiero va a sbattere contro un uomo: è Waytt e Flo lo riconosce subito perché ai tempi del liceo frequentavano la stessa scuola a Las Vegas ed erano fidanzati. L’incontro fra i due è molto caloroso e subito iniziano a ricordare i vecchi tempi. Flo chiede a Waytt come mai sparì dalla città senza dare alcuna spiegazione e il ragazzo le spiega che non fu assolutamente per colpa sua quanto per un debito contratto dalla madre che li costrinse a fuggire via. Si scambiano, poi, una serie di complimenti ed è evidente che i due sono ancora abbastanza attratti l’uno dall’altra. Intanto Zoe, dopo la discussione con Flo, torna al lavoro alla Forrester ed è molto turbata. Trova Xander che parla con Tiffany e con Sally poiché la ragazza sta raccontando che lei e Waytt stanno per lasciare la Forrester per dare vita alla Spencer Creations. Appena restano da soli, Xander chiede alla fidanzata come mai sia così turbata e la ragazza risponde che sta provando a convincere Flo ad andare via da Los Angeles, senza però spiegare per quale motivo sia così interessata alla sua partenza. Ovviamente, però, Zoe non può raccontargli la verità del suo odio perché nessuno deve sapere quello che Reese, con la complicità di Flo, ha fatto a Hope solo per denaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA