Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 novembre: Hope in travaglio, Liam disperato…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 DICEMBRE

La puntata che ci attende oggi, 5 dicembre, di Beautiful vedrà Hope arrivare in ambulanza nella clinica privata dove lavora il padre di Zoe, il dottor Reese. Sarà proprio lui ad occuparsi del parto di Hope, stando a quanto riportano gli spoiler della soap opera americana più seguita. Liam tenterà di farsi aiutare anche dal padre per poter giungere in tempo, prima che nasca la loro piccola Beth. Bill cerca di fare davvero il possibile per aiutare il figlio, anche se la situazione appare davvero molto complicata. La zona dove Hope e Liam avevano deciso di trascorrere la loro vacanza in serenità è adesso completamente avvolta dal maltempo ed anche la clinica dove opera il dottor Reese sembra risentire molto di questa situazione di emergenza. Anche in ospedale si vivono momenti di difficoltà, che sembrano mettere in agitazione il dottor Reese, considerato uno dei migliori medici in tema di parti e nascite. Riuscirà Liam a raggiungere Hope in tempo? Le speranze si affievoliscono ogni attimo di più. Ma la domanda che più di ogni altra tormenta la coppia è “riuscirà la piccola Beth a nascere sana e forte nonostante le condizioni critiche ed il parto prematuro?” Per saperlo dovremmo attendere una nuova appassionante puntata di Beautiful, in onda come sempre su Canale 5.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, di Beautiful abbiamo assistito al panico che ha pervaso Hope. La giovane donna infatti ha iniziato il travaglio in anticipo. Liam, bloccato sull’isola di Catalina dal maltempo, tenta in tutti i modi di raggiungere la moglie, ma il suo volo viene cancellato e tutte le speranze sembrano svanire. Hope cerca di rassicurarlo, mentre in realtà anche lei è in preda all’angoscia. Lo Spencer per cercare di calmarla, la rassicura a sua volta che la raggiungerà presto. Il destino avverso alla coppia che ha portato Liam sull’isola di Catalina per soccorrere Stefy alle prese con la malattia della piccola Kelly, sembra continuare ad abbattersi su di loro come la tempesta che adesso impedisce all’uomo di raggiungere Hope. Lei dal canto suo è alquanto preoccupata per quel parto così tanto prematuro e appena finito di parlare con Liam al telefono fa appena in tempo a chiamare un’ambulanza e correre all’ospedale. Ad aiutare la donna c’è il personale dell’albergo dove si trova in vacanza, quella stessa vacanza che avrebbe dovuto fare insieme a Liam prima che la notizia che la piccola Steffy stava male arrivasse facendolo decidere di raggiungere lei e Steffy. La piccola Beth sta per nascere, ma qualcosa di terribile deve ancora accadere e al suo risveglio Hope troverà una tremenda notizia ad attenderla. I timori della Logan per la salute della bambina che ormai appare quasi certo, nascerà prematura, si riveleranno presto fondati.

