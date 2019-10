Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 ottobre: Donna confessa i suoi sentimenti ad Eric!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 5 OTTOBRE

Beautiful torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui continueremo a seguire le storie di queste ultime settimane ovvero la questione del matrimonio di Pam, i dubbi di Quinn e le indagini di Bill contro Ridge. Pam è turbata per via del matrimonio, ama tanto Charlie ma non se la sente di fare questo grande passo a seguito delle critiche di Quinn. Si promettono entrambi di sposarsi, un giorno, ma adesso Pam non si sente pronta. Eric propone un brindisi per l’arrivo di Donna in città. Quinn non è presente alla cena da Eric perché si sente messa in un angolo, sente eccessivamente l’ombra di Stephanie Forrester su di lei, nonostante quest’ultima non ci sia più da tanti anni. Ancora adesso Stephanie è chiamata “la vera matriarca” e questo per Quinn è insopportabile. Ha paura che Pam e le sorelle Logan la vogliano separare da Eric. Wyatt viene a sapere che la madre per errore ha calpestato il prezioso ritratto di Stephanie, ed Eric ha visto tutto. Nella puntata di oggi di Beautiful, Quinn presenzierà alla riunione di famiglia con Eric, le Logan, Thorne e Ridge, forte del fatto che adesso il suo posto è lì. Broke non riesce a dimenticare i baci tra Ridge e Quinn e quindi continuano a discutere. Donna a quanto pare non è riuscita a reprimere l’amore profondo che ha sempre nutrito nei confronti di Eric e quindi decide di confessargli i suoi sentimenti. Quinn, però, riesce ad ascoltare tutto e ne rimane visibilmente turbata. Queen non si sente messa al primo posto da suo marito, ma Wyatt le dice che si sbaglia di grosso, è lui l’uomo giusto per la madre e non deve buttare tutto all’aria. Quinn si fa convincere dal figlio di essere lei adesso la matriarca dei Forrester e ritorna a casa da Eric. Come finirà tra loro?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI: BROOKE VS RIDGE?

Nelle ultime puntate di Beautiful, Broke ha approfittato del fatto che siano tutti presenti per ribadire a Ridge che Bill è in ospedale per colpa sua e grazie alla sua clemenza non è in carcere -Spencer ha deciso di non porgere denuncia contro Ridge e Thorne. Broke è visibilmente in pensiero. Si chiede perché suo marito abbia influenzato il giudice per la custodia di Will. Ridge sostiene che se Broke non avesse baciato Bill tutto ciò non sarebbe successo. Oltretutto, Ridge è mosso dalla voglia di vendicare l’abuso che Bill ha fatto a sua figlia Stephie. Broke, dal suo canto, dice di non sopportare la vicinanza del marito con Quinn, visti i precedenti amorosi. Thorne e Kathie parlano della voglia di portare Will in viaggio di nozze con loro e Ridge fa una battuta riguardo la possibilità del giudice di aiutarli nel cambiare il cognome di Will da Spencer a Forrester. Broke si infastidisce molto per questa battuta, è evidente a tutti i presenti che lei difenda Bill. Intanto Spencer e Will passano sempre più tempo assieme e sembra davvero che padre e figlio leghino ogni giorno di più. Il cambiamento di Spencer è palese.

