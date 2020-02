Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 febbraio: Zoe non molla la presa su Flo

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 FEBBRAIO

Nella prossima puntata di Beautiful in onda oggi, 6 febbraio, Zoe riuscirà nel suo intento a mettere alle strette Flo? La ragazza sembra essere incalzata dalle domande della figlia di Reese e sul punto di crollare e raccontare tutta la verità. I sospetti di Zoe, però, si stanno concentrando sulla pista sbagliata perché pensa che la piccole Phoebe sia in realtà figlia di Reese e di Flo e ignora il tragico segreto che si nasconde dietro questa vicenda. Hope, intanto, proverà a convincere Liam e Steffy che stare con la bambina per lei è un bene e non le fa rivivere il dolore per la perdita di Beth. I due, però, sembrano essere molto scettici su quanto detto da Hope.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful non sono mancati gli sconti. Dopo aver confessato a Xander i suoi sospetti su Flo, Zoe si reca a casa del padre per scoprire di più sui rapporti che legano la giovane a Reese. Intanto Flo ripercorre con la mente le tappe che l’hanno portata ad incontrare Steffy per la prima volta e a come le ha fatto credere di essere la madre naturale di Phoebe. Mentre la ragazza si sta facendo un bagno rilassante, Zoe si introduce di nascosto a casa sua e inizia a rovistare nei cassetti del soggiorno fino a quando trova i documenti dell’adozione di Phoebe e l’accordo con il quale cede la bambina a Steffy Forrester in cambio di soldi. Capisce, così, che la piccola è figlia naturale di Flo. Ma perché tutti questi misteri? Mentre cerca di capirne di più, Flo rientra nella stanza e si accorge della presenza di Zoe. La ragazza inizia a fare un sacco di domande a Flo ma le sue risposte sono molto evasive e fanno trapelare che c’è qualcosa che non va. Durante il litigio che ne nasce, Zoe apre la vestaglia di Flo e si rende conto che il fisico della giovane croupier non è quello di una donna che ha appena partorito. Flo, allora, minaccia Zoe di chiamare la polizia e la ragazze le ricorda che quella è la casa del padre, quindi ha tutto il diritto di essere lì, essendo anche in possesso delle chiavi di casa. Flo quindi cambia atteggiamento e prova a convincere Zoe che il suo fisico è tornato subito tonico solo perché lei è sempre stata una sportiva. Zoe, però, sembra molto scettica.

Intanto Liam si reca a casa di Steffy con la quale ha appuntamento per darle una mano con le bambine. La giovane Forrester è molto sorpresa di vedere con lui anche Hope che confessa alla cugina di essere venuta per incontrare la piccola appena arrivata. All’improvviso Phoebe si sveglia e inizia a piangere e Hope si offre di andarla a consolare. Steffy e Liam restano in soggiorno a commentare che forse non è una buona idea questa vicinanza ma il giovane confessa alla sua ex fidanzata di non sapere più come aiutare la moglie. All’improvviso, però, dal babymonitor sentono Hope che parla con Phoebe e racconta alla bambina del dolore provato per la perdita della figlia. I due restano senza parole perché vorrebbero aiutare la ragazza ma non sanno come fare. Steffy spinge Liam a raggiungere Hope nella stanza delle bambine ma il ragazzo confessa di non sapere come gestire la situazione e di pensare che alla fine non sia poi così deleterio per la moglie passare un po’ di tempo con la nuova nipotina. Anche Waytt, il fratello di Liam, e la sua fidanzata Sally sono in pena per i due ragazzi che hanno appena perso la figlia. Sally dice al fidanzato che vorrebbe fare di più per Hope ma non sa come muoversi per far sentire la sua vicinanza senza essere invadente.



