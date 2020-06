Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 giugno 2020: Sally ci riprova con Wyatt?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 6 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, 6 giugno 2020, Sally prova un estremo e disperato tentativo per riuscire a non perdere l’amore della sua vita e così si getta fra le braccia di Wyatt per dargli un ultimo e appassionato bacio. Hope, invece, comunicherà a Liam la sua decisione: chiederà il divorzio in modo da lasciarlo libero di stare con Steffy e le bambine e, allo stesso tempo, avere lo spazio per poter stare accanto a Douglas. Il bambino ha bisogno di una madre e lei ha intenzione di essere quella donna. Liam ovviamente non è d’accordo e prova in tutti i modi a far cambiare idea alla moglie. Prova anche a prospettarle situazioni alternative, che consentano ad entrambi di fare i genitori ma allo stesso tempo di non rovinare il loro matrimonio ma Hope è sicura della decisione presa. Liam alla fine non potrà che piegarsi al desiderio della moglie di lasciarsi definitivamente ma le chiederà come regalo di addio la possibilità di trascorrere un’ultima notte d’amore insieme. Cosa risponderà la Logan ora che ha deciso di andare avanti con la sua vita?

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Liam confessa a Wyatt di sentire molto la mancanza delle bambine ma anche di Steffy, della sua energia e della sua capacità di farlo sempre ridere. Il fratello, allora, gli consiglia di riflettere bene su quello che veramente desidera dal suo futuro e con chi vuole stare. Con questi pensieri, Liam torna a casa ma non trova la moglie. Hope, infatti, è con Thomas e insieme consolano Douglas che ha fatto l’ennesimo brutto sogno. Il bambino le dice che si comporta esattamente come farebbe la sua mamma e Hope, a quel punto, gli promette che per tutta la vita ci sarà lei al posto della sua mamma, proprio come avrebbe voluto Caroline, per proteggerlo dalle difficoltà e dai brutti sogni. Subito dopo questa conversazione, Hope torna a casa e trova Liam e ne approfitta per dire al marito che ha preso una decisione. Gli racconta che il bambino ha avuto un incubo e nessuno riusciva a calmarlo e solo lei è riuscita a tranquillizzarlo. Non è stato bello solo per il piccolo ma anche per lei e quindi vuole occuparsi di Douglas da questo momento in poi. Liam la guarda attonito perché non comprende dove la moglie voglia arrivare con il suo discorso.

Flo è a casa Forrester e si confida con la madre, alla quale racconta tutte le sue difficoltà nell’interagire ogni giorno con Hope, sapendo di essere in parte colpevole delle sue sofferenze. La madre prova a consolarla, invitandola a riflettere soprattutto sul fatto che la sua vita ora è completamente cambiata e rischierebbe di perdere tutto dicendo alla cugina la verità. Secondo Shauna la figlia dovrebbe andare avanti con la sua vita, concentrandosi sul fatto che potrebbe vivere una vita felice accanto a Wyatt. Il ragazzo è negli uffici della Forrester in cerca di Sally. Appena la Spectra lo vede inizia a scusarsi nuovamente per avere rovinato tutto e cerca di giustificarsi dicendo che non pensava che Thomas sarebbe arrivato davvero a rovinare il matrimonio di Hope e Liam. I suoi sensi di colpa aumentano quando il suo ex fidanzato le dice che invece il Forrester sta raggiungendo i suoi obiettivi. Sally capisce subito che c’è qualcosa che non va e quindi invita Wyatt ad essere sincero con lei e di dirle come mai ultimamente sta vedendo sempre più spesso Flo: il ragazzo le comunica che lui e la Fulton hanno deciso di frequentarsi di nuovo e voleva che lei lo sapesse direttamente dalla sua bocca e non lo scoprisse in modo traumatico. Sally inizia a piangere perché capisce che la loro storia è completamente archiviata per lui.



