Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 maggio 2020: Thomas all’attacco, Sally…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi 6 maggio

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 6 maggio, Zoe sarà molto turbata nonostante il patto stretto con Shauna e Flo. È convinta, infatti, che prima o poi la ragazza crollerà e racconterà tutto a Hope. In particolare Zoe reputa che Flo stia avendo dei rimorsi di coscienza tardivi e ingiustificati visto che quando ha accettato di aiutare Reese sapeva benissimo cosa l’uomo aveva fatto e quali erano le conseguenze. Il fidanzato Xander, invece, si rende conto del suo turbamento, ma non ne conosce i motivi. Si confiderà, allora, con Hope per avere un consiglio. Sally, invece, cercherà di dissuadere Thomas dai suoi intenti di riconquistare Hope. Prova a parlare con il ragazzo che però si dimostra davvero sordo alle sue accorate richieste. Intanto Waytt noterà che la fidanzata gli nasconde qualcosa ma, lontano dal poter intuire la verità, penserà ad un ritorno di fiamma fra Sally e Thomas, anche sobillato dalle illazioni della madre Quinn. La fidanzata, però, ha promesso al giovane Forrester di non rivelare la confidenza ricevuta quindi non ne parlerà con nessuno.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Brooke e Thomas fanno pressioni affinché Hope si trasferisca a casa Forrester in assenza di Liam. La madre teme che la ragazza si senta troppo sola senza il marito, Thomas invece vuole avere l’opportunità di avere vicino l’oggetto dei suoi desideri per cercare di conquistarla. Ridge non è molto d’accordo sul comportamento del figlio ma non dice nulla per non compromettere l’armonia della famiglia. Hope ne approfitta per chiedere un favore personale a Ridge. Visto che Flo è una Logan e che ha fatto tanto per la loro famiglia, dando a Steffy l’opportunità di adottare Phoebe, allora vorrebbe ricompensarla almeno in parte per il sacrificio fatto. Propone, quindi, al patrigno di darle l’opportunità di un lavoro alla Forrester. Ridge non è contrario ma vorrebbe sapere quali sono le competenze di Flo e quali le sue ambizioni lavorative ma ovviamente la ragazza non sa rispondere perché la conosce molto poco. Ridge, allora, suggerisce di chiamarla subito e verificare quali siano le sue intenzioni e Hope coglie al volo l’occasione per sentirla subito.

Intanto Flo si è ripresa dallo svenimento conseguente alla caduta, grazie all’aiuto della madre. Shauna vuole sapere chi sia Zoe e che cosa voglia da sua figlia, minacciando di chiamare la polizia. Flo allora le deve spiegare che Zoe è la figlia di Reese, l’uomo che l’ha tirata in questo imbroglio. Flo e Zoe ricominciano a litigare perché la Fulton insiste nel voler chiamare immediatamente Hope per raccontarle tutta la verità sullo scambio delle culle, Zoe invece cerca di farla ragionare sul fatto che dicendo la verità alla famiglia Logan metterà in pericolo sia lei che suo padre e rovinerà la vita a molte persone. Flo però non riesce ad andare avanti con questo peso sul cuore ma interviene la madre Shauna che insospettabilmente dà ragione a Zoe e spinge la figlia a mantenere il silenzio. Ammette che la situazione è difficile ma confessando metterebbe a rischio il suo futuro e la possibilità di avere tutti i benefici che l’appartenenza ai Logan porta con sé. Zoe si sente rinfrancata dall’avere l’appoggio di Shauna e pensa che in due sarà più semplice convincere la Fulton che, però, continua a dire di voler confessare tutto. Mentre la discussione è al culmine squilla il cellulare di Flo: è Hope che la sta cercando. Ignorando che la chiamata ha uno scopo lavorativo. Flo va in panico e non sa se rispondere o meno.



