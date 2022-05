Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 maggio: Zende e Paris sempre più vicini

Beautiful, anticipazioni puntata 6 maggio

Nella puntata di oggi, venerdì 6 maggio, della soap opera “Beautiful” Carter sembra non farsi toccare dalle parole commoventi di Zoe e le ripete che non vede più un futuro per loro. Così la ragazza gli confessa che se ha sbagliato così tanto con gli uomini, ficcandosi costantemente in storie malate e rovinando l’unico rapporto bello della sua vita, ossia proprio quello con lui, è solo per colpa di suo padre che fin da piccola l’ha manipolata e usata, rendendola la donna insicura che è oggi. Quando Zende vede Paris con indosso il vestito che ha disegnato per lei, resta senza parole perché la ragazza è davvero bellissima. Per ricambiare il gesto molto bello che lo stilista ha fatto nei suoi confronti, la ragazza gli canta una canzone che ha pensato per lui e che esprime i suoi sentimenti. L’atmosfera si fa molto romantica ed è evidente che fra i due c’è un certo feeling, tanto che i ragazzi sono sul punto di darsi un dolcissimo bacio.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Zoe si fa trovare a casa di Carter e lo accoglie con un’atmosfera romantica, per riuscire a fargli capire che vuole ancora sposarlo. L’avvocato è molto sorpreso e ovviamente colpito dalla bellezza della ragazza, tuttavia riesce a mantenere il sangue freddo e le dice che le sue parole sono molto belle ma purtroppo dovevano essere seguite dai fatti. Invece gli unici fatti concreti che lui ha a disposizione sono il suo desiderio di esplorare i suoi sentimenti con Zende e nessuno scrupolo provato quando ha capito che in questo modo lo avrebbe ferito molto. La ragazza è disperata, prova a fargli capire che non così, che lei non ha in alcun modo rinunciato alla loro storia, ma Carter sembra davvero irremovibile e le ripete che non pensa ci sia più molto da fare per recuperare il loro rapporto. Negli uffici della Forrester, Ridge confessa a Brooke di essere molto preoccupato per Carter perché teme che possa essere irretito dalla bella modella, visto che in passato gli aveva confessato di essersi sentito subito attratto da lei e di aver avuto il coraggio di farsi avanti solo perché sentiva che era la donna giusta, la compagna per la vita. La Logan, però, è molto scettica e pensa che, visto come in passato la modella si è comportata con tutti gli altri uomini della sua vita, non è certo una persona equilibrata e affidabile, una con la quale stare.

Zende ha deciso di fare qualcosa di veramente unico per far capire a Paris che è molto importante per lui. La ragazza, infatti, da quando ha iniziato a lavorare alla Forrester sembra essere molto distante, sicuramente perché è impegnata con il nuovo ruolo ma soprattutto perché non ha accolto molto bene la notizia che fra lo stilista e sua sorella c’è stato un flirt. Allora Zende la invita a cena a casa di Eric, sorprendendola con un catering a lume di candela. Non è, però, l’unica sorpresa che le ha fatto visto che in una delle camere al piano di sopra l’aspetta un bellissimo vestito che ha disegnato proprio lui e che ha fatto confezionare dalle sarte della Forrester. Quando Paris gli chiede come mai così tante attenzioni, il ragazzo spiega che ha capito che è arrivato il momento di darle una dimostrazione tangibile dei suoi sentimenti e di tutto il suo apprezzamento e non conosceva un modo migliore per farlo. La più giovane delle Buckingham sembra davvero molto felice e gli confessa che è un sogno essere in quella casa e in quell’azienda: quando era al college la sorella le raccontava sempre della sua vita a Los Angeles e anche Paris voleva farne parte. Ora finalmente sembra esserci riuscita.

