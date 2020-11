Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 novembre: tensione Ridge-Brooke

Beautiful, anticipazioni puntata 6 novembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 6 novembre, fra Ridge e Brooke è ancora alta la tensione perché il Forrester tende ad essere molto protettivo nei confronti del figlio mentre Brooke non crede alla redenzione del ragazzo e pensa che sia solo un’altra mossa per riuscire a manipolare Hope. Ridge coglie l’occasione per dirle che ha intenzione di andare in carcere a parlare con Flo Fulton per capire che cosa sia davvero successo e quale sia il livello di coinvolgimento di Thomas nella vicenda del rapimento di Beth: approfitterà poi dell’occasione per minacciarla di farla marcire tutta la vita in prigione per punirla di tutto il male che ha fatto alla sua famiglia. I problemi del giovane Forrester, però, non finiscono qui perché c’è un’altra persona che lo odia e ha intenzione di fargli pagare il tentativo di rovinare la vita del figlio ed è Bill Spencer.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Fuori alla stanza di ospedale nel quale è ricoverato Thomas, Ridge e Brooke tirano un sospiro di sollievo perché il ragazzo sta meglio e i medici dichiarano che è fuori pericolo e che, nonostante diverse fratture e un trauma cranico, si rimetterà presto. Ora che non c’è più ansia per la sua sorte, ricomincia la tensione fra i due coniugi. Ridge sostiene che la moglie dovrebbe chiedere scusa al figlio per quello che ha fatto e ringraziarlo per non aver detto alla polizia che è caduto a seguito di una spinta di Brooke. Ovviamente la Logan si rifiuta di accondiscendere a questa richiesta perché non si fida affatto di Thomas e pensa che il ragazzo volesse davvero fare del male a Hope per cui non si pente di quello che ha fatto. La discussione fra i due si fa sempre più accesa fino a quando il Forrester non arriva a fare alla moglie un’accusa molto pesante: lei odia suo figlio e per questo ha sempre cercato di separarlo da Hope. La ragazza è a casa nel cottage insieme a Beth e a Liam e i due discutono degli ultimi avvenimenti che si sono verificati. Hope tranquillizza il compagno dicendogli che non c’è nulla che possa farle cambiare idea su Thomas perché non lo potrà mai perdonare per quello che ha fatto. Tuttavia è felice che il giovane stilista si sia salvato perché questo pone la madre in una situazione più semplice da gestire.

Sally e Waytt sono alla Forrester e il ragazzo, ringalluzzito dai feedback positivi della sua ex fidanzata, la invita a cena. Di fronte alla tenerezza dei suoi modi, la Spectra cede e mette da parte tutte le sue titubanze e accetta questo invito: fra i due i rapporti sembrano essere tornati quelli di un tempo e sono molto felici. Non prova altrettanta felicità Flo che riceve in carcere una nuova visita della madre. Purtroppo Shauna non porta buone notizie perché deve dire alla figlia che Quinn non ha accettato di aiutarle e lei non riesce a trovare i soldi per pagarle la cauzione. Florence è molto triste e provata dalla prigionia ma ammette di meritare tutto quello che le sta succedendo. Negli uffici della Spectra, invece, Bill e Katie parlano del coinvolgimento di Flo e di Thomas nel rapimento di Beth. Sono entrambi molto arrabbiati ma è sicuramente Bill quello che è più intenzionato a non far passare sotto tono quello che i due gli hanno fatto. Flo è stata già assicurata alla giustizia e i suoi avvocati sono impegnati nel farle avere la condanna più lunga possibile ma Thomas fino ad ora è riuscito a farla franca. Bill promette di fare in modo che il Forrester soffra quanto hanno dovuto soffrire Liam e Hope.



© RIPRODUZIONE RISERVATA