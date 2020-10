Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 ottobre 2020: Liam e Hope svelano tutto

Beautiful, anticipazioni puntata 6 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 6 ottobre, Liam e Hope spiegano tutta la situazione a Steffy, cercando di convincerla che la piccola Phoebe è in realtà Beth. La Forrester è incredula: dentro il suo cuore sa che i ragazzi stanno dicendo la verità ma razionalmente nn vuole ammetterlo, anche perché sa che se quello che dicono è vero sarà costretta a restituire la bambina, che è a tutti gli effetti sua figlia, ai legittimi genitori. Inizialmente la ragazza se la prende con suo fratello, responsabile di aver contribuito a creare questo caos visto che sapeva la verità e non ha voluto dirla a nessuno. Poi prova a convincere Hope e Liam che per la bambina sarebbe meglio restare con lei, visto che è l’unica madre che abbia mai conosciuto. Liam proverà a mediare ma le due donne arriveranno allo scontro e alla fine la Forrester sarà costretta a restituire la bambina.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Hope è incredula e continua a chiedere a Liam se è tutto un sogno oppure è vero che la piccola Phoebe sia in realtà Beth, poi invita lo Spencer a spiegarle nel dettaglio come sia potuto accadere tutto questo. Così Liam inizia a raccontare dell’inganno di Reese e di tutti gli indizi che è riuscito a raccogliere e che lo hanno portato poi a scoprire la verità. La Logan soffre ancora di più quando scopre che Flo, la sua amata cugina, è coinvolta in tutta questa vicenda e che non le ha mai rivelato nulla. Appena Liam le dice che il rapimento di Beth è stato organizzato per pagare un debito di gioco, Hope lo guarda inorridita ma lo Spencer si affretta ad aggiungere che Steffy e Taylor non sono coinvolte in questa vicenda se non come parte lesa della situazione. Liam poi le rivela che Emma, dopo aver saputo la verità, era corsa a casa sua per dirglielo ma ha avuto l’incidente nel quale in qualche modo era coinvolto anche Thomas che sapeva tutto ma non ha voluto rivelarle niente. Quest’ultima notizia era quella che serviva a Hope per convincerla definitivamente che la vita che pensava di dover vivere, quella accanto al nuovo marito e al piccolo Douglas, non ha più ragione di esistere. Fra le lacrime ringrazia Liam per averla salvata in tempo e per averle riportato Beth, chiedendogli scusa per averlo fatto soffrire e promettendo che da questo momento non si lasceranno mai più.

Brooke e Ridge sono sconvolti nell’apprendere da Flo che Beth è ancora viva. Mentre discutono, però, arriva Zoe e i due la mettono di fronte al fatto compiuto: la Buckingham prova a negare ma ormai è troppo tardi, la verità è venuta a galla. Flo, però, vuole liberarsi la coscienza e così inizia a raccontare tutto, partendo dal fatto che è arrivata a Los Angeles per fare un favore all’amico. Shauna, presente alla discussione, prova a difendere la figlia e pure Zoe prova a discolparsi ma nessuna delle due riesce a convincere Brooke e Ridge della propria innocenza. Brooke è furiosa perché ripensa a tutta la sofferenza che Hope ha dovuto subire e chiede alle due se anche Taylor era coinvolta nella vicenda ma le ragazze negano. Ridge rinfaccia alle due che ora che la verità è saltata fuori non significa automaticamente che questa storia sia finita perché c’è Steffy che soffrirà moltissimo. I due giurano a Flo, Shauna e Zoe che verranno punite per quanto hanno fatto e che faranno di tutto per farle rinchiudere in prigione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA