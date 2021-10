Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: Steffy bacia il dottor Finn

Beautiful, anticipazioni puntata 6 ottobre

Nella puntata di oggi, mercoledì 6 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Thomas è molto stupito dalle parole di Liam sul medico di Steffy e lo accusa di essere geloso e di non voler che la ragazza si rifaccia una vita, preferendo continuare il suo eterno tira e molla fra lei e Hope. Finn ritiene di aver preso le giuste decisioni come medico di Steffy, ma vuole abbandonare l’incarico perché vorrebbe frequentarla. Steffy resta stupita da questa dichiarazione e lo bacia con passione. Carter convince Zoe ad abbandonare il suo senso di colpa per aver mantenuto il silenzio sullo scambio di culla di Beth Spencer.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” l’incontro fra Liam e Finn non è andato bene perché lo Spencer ha messo in dubbio la capacità di giudizio del medico, capendo subito che ha un interesse nei confronti della sua paziente. Più tardi, invece, Finn va a casa di Steffy: la ragazza è molto agitata perché teme che il medico possa scoprire le pillole clandestine che le ha recapitato Vinny. Liam va alla Forrester perché vorrebbe parlare con Ridge della situazione di Steffy. Nel suo ufficio, però, trova Thomas. Liam è davvero preoccupato per Steffy e inizia ad avanzare dubbi sul suo medico, che secondo lui ha un interesse personale nei confronti di Steffy. Zoe e Carter hanno un altro appuntamento insieme, questa volta però in pubblico perché l’avvocato porta la modella a pranzo al Giardino. Rientrati in ufficio, parlano di Thomas e di come l’abbia umiliata il giorno delle nozze saltate e Carter prova a dirle che lui non si comporterebbe mai così con lei, poi cerca di contenersi perché ha paura di correre troppo e spaventarla. La Buckingham, però, lo invita a non smettere di corteggiarla, anche se lei non pensa di meritare le sue attenzione perché ha commesso troppi errori in passato.

