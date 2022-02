Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: Steffy e Ridge ringraziano Hope per…

Beautiful, anticipazioni puntata 7 febbraio

Nella puntata di Beautiful di oggi, lunedì 7 febbraio, Steffy e Ridge sono davvero molto grati a Hope per essersi preoccupata di Thomas ed essere corsa a casa sua la mattina che si è sentito male perché, se lei non fosse stata così attenta, lo stilista sarebbe svenuto da solo in casa e probabilmente non si sarebbe salvato. La Logan, però, non vuole così tante attenzioni perché pensa che tutto questo clamore possa infastidire Liam, temendo che il marito possa essere ancora arrabbiato per la cena a casa del Forrester, per questo motivo gli ribadisce ancora una volta che non lo tradirebbe mai. Shauna e Quinn approfittano del loro riavvicinamento per spiegarsi a vicenda quello che hanno provato e pensato nel turbinio di eventi che le ha coinvolte, dal momento del matrimonio della Fulton con Ridge in poi. La Fuller si scusa per aver usato l’amica per la sua personale vendetta contro Brooke.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Leggiamo dove eravamo rimasti in Beautiful. Quinn dice a Eric di essere sempre stata gelosa di Brooke perché invidiava il legame che ha sempre avuto con lui. Il Forrester, però, cerca di far capire alla moglie che non ha nulla da temere dalla Logan: sono stati sposati, hanno avuto dei figli insieme e dei nipoti, quindi resteranno sempre legati ma è solo affetto visto che lei è legata a Ridge e lui a Quinn. La Fuller non sa come chiedere scusa e gli promette che, se dovesse riuscire a perdonarla, farà di tutto anche per rimettere le cose a posto con Ridge e Brooke. Eric, però, le dice che non c’è più bisogno, si scusa a sua volta per aver ospitato un’altra donna a casa perché si rende conto che è stata una cosa poco delicata. Poi aggiunge che nonostante tutto ha sentito molto la sua mancanza e quindi desidera che lei torni a casa. Dopo essersi abbracciati e giurati che nulla potrà mai più rimettersi fra di loro, Quinn resta da sola e ne approfitta per chiamare Shauna e chiederle di tornare. Quando la Fulton arriva, fra le due c’è un chiarimento e capiscono che hanno litigato solo a causa di un equivoco, quindi finalmente fanno pace.

In ospedale Liam dice a Steffy che vuole dire a Hope di averla tradita, scontrandosi con il disappunto della ragazza che non vuole mettere in pericolo la sua relazione con Finn. La discussione fra i due, però, viene interrotta dall’arrivo del medico che ha delle buone notizie su Thomas: il ragazzo è uscito dalla sala operatoria e ora è in sala rianimazione ma l’intervento è andato molto bene e i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo. Per tutti è un sospiro di sollievo, soprattutto quando Finn sottolinea il fatto che se Hope non lo avesse trovato in tempo, probabilmente non si sarebbe salvato. A Ridge e Steffy viene dato il permesso di entrare in camera di Thomas il quale, non appena riprende conoscenza, subito mormora il nome di Hope, come se fosse l’unico argomento ad interessargli, nonostante la sorella gli parli di Douglas. Nella sala d’aspetto, la Logan dice al marito di essere molto felice perché ora che Thomas è fuori pericolo, loro due potranno riprendere la loro vita serena, insieme a Beth, come hanno sempre sognato. Liam a queste parole si sente male, poiché i sensi di colpa lo schiacciano, e dice solo alla moglie che qualsiasi cosa accada deve sempre ricordare che non farà mai nulla per farle deliberatamente del male.

