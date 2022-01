Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 gennaio: Steffy e Liam litigano pet Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 7 gennaio

Nella puntata della soap opera statunitense “Beautiful” in onda su Canale 5 oggi, venerdì 7 gennaio, Shauna torna a casa di Eric e dice all’uomo che ha deciso di andare via, non prima però di aver provato nuovamente a convincerlo a perdonare sua moglie. Quinn, intanto, viene a sapere da suo figlio e dalla fidanzata che la Fulton non ha mantenuto la promessa che le aveva fatto e questo la manda su tutte le furie. Thomas finalmente incontra Douglas e il bambino è molto felice ma dice al padre di sentire estremamente la sua mancanza, anche se è felice di vivere con Hope e Liam. Lo Spencer discute con Steffy di suo fratello e arriva a dirle che secondo la sua opinione non è un bene per Douglas trascorrere così tanto tempo con il padre perché non è per lui una figura positiva. Steffy ne è risentita e lo accusa di anteporre i suoi interessi personali a quello che è effettivamente meglio per suo nipote: secondo lei, Douglas sarebbe solo una pedina per tenere Thomas il più lontano possibile da Hope.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Thomas racconta a Hope che sente molto la mancanza di Douglas perché da qualche giorno non lo vede. La Logan ritiene che lo stilista stia facendo davvero dei bei progressi e per questo motivo gli propone di andare subito allo chalet: il bambino quel giorno non ha scuola ed è andato alla festa di un amichetto ma entro breve dovrebbe ritornare a casa e per lui sarebbe davvero una gioia avere una visita a sorpresa del padre. Thomas sembra davvero grato alla ragazza per questa possibilità e le dice che la scelta migliore che abbia mai fatto in vita sua è stata darle la possibilità di essere la nuova madre di Douglas. Poi i due chiedono il permesso a Steffy di assentarsi e vanno al cottage: poiché il piccolo non è ancora arrivato, Thomas ne approfitta per sondare nuovamente come vanno i rapporti tra la Logan e suo marito. Intanto Liam arriva alla Forrester convinto di trovare sua moglie ma incontra invece Steffy la quale è ancora un po’ risentita con il suo ex marito. Quindi anche con una punta di cattiveria dice allo Spencer che Hope non c’è perché è andata con Thomas a casa e poi, vedendo la sua espressione stupita, gli chiede se ne era a conoscenza ottenendo una risposta negativa dal ragazzo.

L’arrivo di Shauna a casa di Wyatt è stato provvidenziale perché in questo modo è finalmente possibile chiarire le sue intenzioni e capire per quale motivo non sia ancora andata via da casa di Eric. Flo è abbastanza infastidita dal fatto che il fidanzato abbia insinuato la possibilità che sua madre nutra un interesse sentimentale nei confronti del Forrester, quindi invita sua madre ad essere chiara e specificare che non si tratta di questo. La Fulton prima continua a fare la misteriosa, poi racconta di essere stata sul punto di andarsene ma di aver cambiato idea per le insistenze di Eric. Poi aggiunge di aver pensato che restare era una buona idea così da avere la possibilità di perorare con lo stilista la causa di Quinn, tuttavia le risposte date da Eric le hanno fatto capire che non i suoi tentativi non hanno avuto buon esito. Wyatt insiste, però, nel dirle che la sua versione non è molto credibile e la invita a lasciare casa di Eric il prima possibile perché la sua sola presenza fanno tornare nella mente dell’uomo il ricordo di quanto lei ma soprattutto Quinn hanno fatto e non è certo un elemento a favore di sua madre e di una riconciliazione con il suo patrigno. Anche Flo chiede alla mamma di lasciare quanto prima la depandance di casa Forrester.

