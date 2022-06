Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 giugno: Liam vacilla dopo la morte di Vinny

Beautiful, nelle precedenti puntate: la morte di Vinny e i tormenti di Liam

In Beautiful, nelle precedenti puntate, la trama ha inevitabilmente visto protagonista la morte di Vinny. Liam ha deciso di annullare l’appuntamento con Hope, che sarebbe stata disposta a perdonarlo, poiché distrutto per aver procurato l’incidente che ha visto il giovane ragazzo morire. L’attenzione si è focalizzata a seguire sui mille dubbi e tormenti interiori di Liam, indeciso se costituirsi alla polizia o se raccontare tutta la verità. A farlo desistere dallo svelare quanto accaduto ci ha pensato il padre Bill, che gli ha ricordato i suoi difficili rapporti con Vinny: raccontare tutto porterebbe le autorità a non credere alla teoria dell’incidente e ad accusarlo di omicidio.

La strada del silenzio, secondo Bill, è quella più opportuna: ha infatti già verificato che il luogo dell’incidente è privo di telecamere e, in più, ha cancellato ogni traccia liberandosi dell’automobile e dei documenti di Vinny. Un incastro di dubbi, segreti e tormenti interiori che hanno più volte portato Liam a vacillare.

Beautiful, anticipazioni puntata 7 giugno: Thomas riconosce il cadavere di Vinny

Nel nuovo appuntamento con Beautiful, in onda questo pomeriggio su Canale5, la trama si focalizza principalmente sull’improvvisa morte di Vinny, investito da Liam. Finn riconosce Vinny all’obitorio e chiama subito Thomas Forrester affinché lo identifichi ufficialmente. Thomas viene accompagnato da Hope in ospedale per il riconoscimento del cadavere, nel frattempo Liam è distrutto e il padre Bill cerca di confortarlo.

Nel frattempo tutti piangono la scomparsa di Vinny e anche Thomas, il quale nonostante tutto era molto legato al ragazzo nell’ultimo periodo, non si dà pace: vuole scoprire chi è che l’ha ucciso. Hope cerca di consolare Thomas dicendogli di avere qualche sospetto: è convinta che Vinny sia stato investito di proposito. A seguire, Hope decide di telefonare a Liam per comunicargli la morte di Vinny, ed è proprio in quel momento che Liam sembra vacillare. Non sa se vuotare il sacco raccontando tutta la verità o se continuare a conservare il segreto.

