Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 luglio 2020: Thomas metterà a tacere Xander?

Beautiful, anticipazioni puntata 7 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 7 luglio, Thomas racconterà nel dettaglio a Zoe, Flo e Xander per quale motivo ha deciso di non dire nulla a Hope e Steffy e proprio per quel motivo neanche loro dovranno dire nulla. Mentre Zoe sembra molto sollevata da questa informazione, Xander e Flo provano ad obiettare ma il Forrester li minaccia di rendere la loro vita davvero un inferno se non terranno la bocca chiusa. Intanto Hope, nel tentativo di mettere per sempre la parola fine sul suo amore per Liam, gli chiede se può mandarle una foto della loro nuova famiglia, con Steffy e le bambine. Brooke inizia ad intuire che Thomas ha un losco piano che riguarda Hope e per questo motivo cerca la complicità di suo marito al quale dice di non fidarsi del figlio, ma ovviamente Ridge non è d’accordo con i timori di Brooke e anzi è molto felice di vedere che il figlio stia così bene dopo la morte di Caroline.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas è sul punto di rivelare a Hope che la piccola Phoebe in realtà è la sua Beth ma la ragazza gli dice una cosa che gli fa subito cambiare idea. Infatti la Logan afferma di soffrire molto per la fine del suo matrimonio e per la morte di sua figlia, ma di aver trovato in Douglas un motivo di gioia, una spinta a guardare al futuro. Per questo motivo è molto grata al bambino ma anche a Thomas. Gli propone, poi, se lui è ancora innamorato di lei, di viversi piano piano per vedere come possa evolversi la situazione fra loro. Thomas non si aspettava assolutamente una richiesta del genere e di impeto la bacia ma Hope si scosta dicendogli che al momento non sente niente per lui ma che non esclude possa cambiare in futuro la situazione. Quando poi gli chiede che cosa aveva di così urgente da dirle, Thomas pensa ad una scusa e così le racconta che Steffy ha proposto a Liam di andare a vivere da lui e che il ragazzo ha accettato, dimostrando di voler andare avanti con la sua vita. Subito dopo Thomas convoca Zoe, Xander e Flo nel suo ufficio della Forrester e comunica ai tre che non solo non ha rivelato niente alla sorella e a Hope ma che nessuno di loro dovrà mai dire una parola alle dirette interessate.

Liam è molto grato a Steffy per averlo accolto a casa sua e si rende conto che trascorrere del tempo con le bambine lo fa stare meglio e lo aiuta a non pensare all’annullamento del suo matrimonio. Steffy gli dice che non sa cosa il futuro riserverà loro ma che sa che loro quattro saranno per sempre una famiglia. Poi appena lo Spencer lascia la stanza, Steffy chiama il padre per avvisarlo della novità. Ridge è molto felice ma sa che questa notizia non sarà accolta con benevolenza da Brooke. Infatti poco dopo racconta alla moglie le ultime novità e la Logan inizia immediatamente ad agitarsi, perché è ancora convinta che la figlia abbia commesso un grandissimo errore a lasciare Liam e che presto si renderà conto dello sbaglio fatto, quando forse sarà troppo tardi perché Liam e Steffy saranno tornati insieme. Ridge, invece, non riesce a nascondere il suo entusiasmo per la notizia e questo comporta una discussione abbastanza accesa fra i due coniugi che culmina quando Ridge prova ad insinuare nella moglie il dubbio che forse Hope abbia preso una saggia decisione e che potrebbe essere molto più felice se accettasse la proposta di matrimonio di Thomas, per ricominciare davvero una nuova vita.



