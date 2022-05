Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 maggio: Thomas mette sotto torchio Vinny

Beautiful, anticipazioni puntata 7 maggio

Nella puntata di Beautiful di sabato 7 maggio, Paris vuole ricambiare il bellissimo gesto fatto da Zende cantando per lui una dolce canzone, ispirata proprio dallo stilista. Zoe viene definitivamente respinta da Carter, il quale le dice chiaramente che per loro due non c’è futuro. Allora la modella se la prende con sua sorella, reputando Paris la colpevole di tutto: ancora una volta si è voluta insinuare nella sua vita e nelle sue vicende personali, rovinando tutto. Proprio per questo motivo deve immediatamente andarsene da Los Angeles.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 maggio: Zende e Paris sempre più vicini

Thomas non è affatto convinto che quello che gli ha raccontato Vinny corrisponda alla verità ma pensa che ci sia un suo coinvolgimento nel test di paternità di Liam e Finn, Proprio per questo motivo decide di saperne di più e decide di andare a trovare l’amico laddove non può sottrarsi alle sue domande, e cioè direttamente nel laboratorio dell’ospedale. Dopo averlo sorpreso con la sua visita, ancora una volta gli chiede se sia stato lui a manipolare il test di paternità del figlio che aspetta Steffy.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 maggio: Ridge e Brooke dubbiosi su Zoe

Beautiful: dove siamo rimasti

Nella puntata precedente di Beautiful, Ridge racconta a Brooke che Zoe gli ha chiesto di mettere una buona parola per lei con Carter ma lui non le ha ancora risposto perché non sa se lo farà oppure no. In cuor suo sa che la modella non è la ragazza che fa per l’amico ma lo stilista desidera solo che lui sia felice e per questo è disposto anche a mettere da parte le sue resistenze nei confronti della Buckingham. Brooke chiede al marito se secondo lui l’avvocato la perdonerà ma Ridge davvero non sa che cosa rispondere perché è imprevedibile quello che può fare un uomo innamorato. Poi la Logan gli comunica che sia l’avvocato che Zoe sono già usciti dall’ufficio e sospetta che ora siano insieme nell’attico di lui. In effetti quello che Brooke pensa non è lontano dalla realtà visto che la modella ha aspettato il suo fidanzato a casa, nel tentativo ancora una volta di convincerlo a perdonarla per aver tentato di tradirlo con Zende. Carter, però, è ancora molto ferito e si sente uno stupido, soprattutto perché ha pensato che il loro fosse un grande amore mentre lei cercava di sostituirlo semplicemente con un uomo dal lavoro più eccitante e dalla maggior ricchezza. La modella è colpita da questa accusa e così decide una volta e per tutte di aprire il suo cuore.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 maggio: Flo alla Forrester, Zoe fa una sorpresa...

Innanzitutto dice al fidanzato di amarlo profondamente e di aver capito solo ora che è l’uomo della sua vita. Tutti i problemi che lei da sempre ha con gli uomini sono legati ad una questione di fiducia: non si fida, infatti, degli altri e per questo alza un muro quando si tratta di entrare in empatia con il sesso opposto. La colpa ovviamente è delle figure maschili che hanno caratterizzato la sua vita: il padre è talmente egoista da averla manipolata per i suoi scopi; Xander l’ha abbandonata quando lei aveva maggiormente bisogno di lui; Thomas ha fatto finta di volerla sposare solo per i suoi scopi, ma non ha mai avuto la benché minima intenzione di trascorrere il resto della sua vita con lei. Carter, però, le fa notare che lui non è né Reese né Xander né Thomas e che con il suo comportamento gli ha spezzato il cuore. A casa Forrester, Paris finalmente indossa il vestito che le ha disegnato Zende e sembra raggiante nel suo abito blu. Lo stilista le dice che da questo momento in poi sarà la sua musa ispiratrice: l’abito è bello ma è strepitoso solo perché ad indossarlo è lei, che non è solo una bellissima donna ma è anche un animo puro e gentile, una persona che rischiara con la sua luce tutto e tutti. Paris è davvero colpita da queste parole e da tante attenzione, alle quali non è abituata in quanto è sempre stata Zoe la sorella che calamitava lo sguardo di tutti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA