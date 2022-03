Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 marzo: Thomas svela ad Hope i suoi dubbi su Liam

Beautiful, anticipazioni puntata lunedì 7 marzo 2022

Nella puntata di lunedì 7 marzo 2022 all’insegna della soap opera Beautiful, Thomas non riesce a nascondere a Hope che c’è una cosa che trova molto strana: perché quando Liam si è convinto di averlo visto baciare Hope non è entrato subito per affrontarlo invece di andare via nel più totale silenzio? La Logan è costretta ad ammettere che in effetti questo comportamento non ha molto senso. Carter non si rassegna all’idea di perdere l’opportunità di avere una collaboratrice valida come Paris alla Forrester Creation e per questo affronta di nuovo la fidanzata per riuscire a capire per quale motivo la fidanzata non voglia sua sorella a lavorare in azienda.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 marzo: per Steffy il bambino è di Finn!

Quando Zende viene a sapere che Paris ha deciso di non lavorare alla Fondazione della sua famiglia e che probabilmente in pochi giorni andrà via anche da Los Angeles, ci resta molto male e prova a convincerla a restare.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful“, Zoe si sente attaccata dalle parole di Paris che le dice che in realtà non la vuole alla Forrester perché è gelosa di lei, della sua sicurezza, visto che la modella inaspettatamente si è sempre sentita di valere poco. Le spiegazioni di Paris e l’invito a fare squadra per affrontare con successo la vita non fanno breccia nel cuore della Buckingham che così invita la sorella a non accettare assolutamente il lavoro offerto da Ridge. Mentre Paris alla fine cede e va a parlare con il Forrester, Zoe si trova a confrontarsi con Zende che in realtà spera è molto felice quando viene a sapere che probabilmente Paris ha trovato lavoro a Los Angeles e quindi resterà a vivere in città. La modella si indispettisce ancora di più e chiede quindi allo stilista se è interessato a sua sorella. Intanto Paris va nell’ufficio di Ridge ma trova invece Carter il quale non è sorpreso quando la ragazza gli dice che è venuta per rifiutare il lavoro alla Fondazione. In base a quello che ha promesso alla sua fidanzata, l’avvocato dovrebbe accettare subito questa decisione di Paris ma in realtà non riesce a trattenersi e dice alla ragazza che sarebbe un peccato se non sfruttasse questa bellissima occasione che capita una sola volta nella vita, visto che è la persona più adatta per ricoprire questo ruolo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Paris si oppone alla richiesta di Zoe

Hope e Thomas continuano a confrontarsi serenamente e lo stilista sembra molto dispiaciuto per il fatto di aver involontariamente creato dei dissapori fra i due. Il Forrester continua a chiedere scusa alla Logan per la follia che ha vissuto per colpa sua ma la ragazza gli ripetere che non deve sentirsi in colpa visto che tutto quello che ha fatto è stato dettato esclusivamente dalla malattia e non dalla sua reale volontà. Intanto a casa di Steffy Liam prende molto male la notizia della gravidanza della ragazza ma si dice pronto a prendersi le sue responsabilità, nel caso il figlio fosse il suo, e a crescere il bambino insieme, visto che una nuova vita è sempre una benedizione. Ovviamente questo implica che dovrà raccontare tutto alla moglie ma Steffy ha uno scatto isterico e gli risponde che nessuno dovrà mai sapere nulla e che in qualsiasi caso il figlio che aspetta sarà di Finn oppure non nascerà proprio. Dice al suo ex marito di aver trascorso anni molto difficili e di essersi spesso sentita sola, per cui non ha assolutamente intenzione di perdere una persona che la ama teneramente e con la quale sta bene come il suo attuale fidanzato. Liam resta senza parole di fronte a questa presa di posizione e non sa come rapportarsi a Steffy visto che lei vuole mantenere il segreto mentre lui vorrebbe solo liberarsi la coscienza con Hope.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 marzo: Steffy incinta, chi è il padre?

© RIPRODUZIONE RISERVATA