Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 ottobre 2020: Hope e Steffy si sfidano e…

Beautiful, anticipazioni puntata 7 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 8 ottobre, Hope e Steffy si fronteggiano per quella che entrambe considerato la propria figlia. La Logan, finalmente felice per aver scoperto che sua figlia è viva e per essere in procinto di rimettere insieme la sua famiglia, ringrazia Steffy per aver cresciuto con tanto amore la bambina ma le dice che ora è arrivato il momento di riportarla a casa con i suoi veri genitori. La Forrester, ancora sconvolta per aver scoperto tutta la verità, è disperata e non vuole rinunciare a Phoebe, provando a convincere Hope e Liam che sarebbe crudele strapparla alla sorella e all’unica madre che abbia mai conosciuto. Lo Spencer si trova in mezzo al litigio delle donne della sua vita e non sa come affrontare la situazione. Hope, però, questa volta è risoluta e non intende cedere o mettere in secondo piano i suoi desideri: Beth è sua figlia e tornerà a casa con lei e Liam. Fra le due donne è scontro totale.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Liam spiega a Hope che cosa è successo la notte della presunta morte di Beth e le racconta anche della morte di Emma e del probabile coinvolgimento di Thomas nella sua morte. La Logan è inorridita dall’idea che l’uomo che ha sposato abbia contribuito a farle credere di aver perso sua figlia e ringrazia Liam per averla salvata. Lo Spencer non vuole prendersi tutti i meriti di aver scoperto la verità e sottolinea che è stato solo con l’aiuto di Douglas che è riuscito a mettere insieme tutti i pezzi. Hope è molto felice e dice all’ex marito di voler solo concentrarsi sulla loro famiglia e sul futuro che avranno insieme con la loro bambina: i due ragazzi si dichiarano tutto il loro amore e decidono di tornare insieme. Mentre vivono questo momento così dolce, rientra a casa anche Steffy che ha portato Kelly dal pediatra ed è molto stupita di vedere Hope a casa sua. Mentre la ragazza porta Kelly in camera sua per il riposino pomeridiano, Liam e Hope si rendono conto che raccontare tutta la verità a Steffy sarà ancora più difficile di quanto immaginato.

Ridge avvisa immediatamente la polizia internazionale per far arrestare Reese Buckingham a Londra e Brooke promette a Flo, Shauna e Zoe di punirle per tutto quello che hanno fatto, poi dice al marito che è ora di avvisare Hope che sua figlia è viva. Molti tasselli, però, sono anche oscuri e sia Brooke che Ridge vogliono vederci chiaro in questa situazione e continuano a fare domande a Flo, Shauna e Zoe che però si accusano a vicenda della colpevolezza del rapimento. Quando Brooke chiama Liam per sapere se Hope sappia già tutto, Ridge va in allarme perché vuole essere accanto a sua figlia quando la ragazza scoprirà la verità. Fra Ridge e Brooke sale la tensione perché la donna vorrebbe salvaguardare la figlia mentre il marito preme per tutelare Steffy: in questo trambusto ne approfittano le tre colpevoli che sperano di riuscire a farla franca. In effetti la Logan blocca il marito che vorrebbe immediatamente far venire la polizia alla Forrester per portarle via ma l’uomo ha un’idea alternativa: si fa consegnare i loro documenti così che non possano prendere aerei o affittare auto per scappare da Los Angeles. Ora i due coniugi devono pensare ad essere vicini alle loro figlie in questo momento così delicato ma prima o poi si concentreranno sulla giusta punizione che le Fulton e la Buckingham meritano.



