Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 settembre: il piano diabolico di Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 7 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, lunedì 7 settembre, Thomas mette in atto un piano diabolico per spaventare Douglas e spingere così Hope a decidere di sposarsi immediatamente per trascorrere più tempo possibile con il bambino. Quando Brooke viene a sapere che le nozze sono così imminenti prova a far cambiare idea alla figlia ma si trova contro Ridge che invece è intenzionato ad aiutare i ragazzi a convolare a nozze. Mentre il Forrester prova a rassicurare la moglie, anche Steffy decide di parlare con Hope e di spingerla a riflettere prima di prendere una decisione così importante e definitiva. La ragazza, comunque, crede nella bontà dei sentimenti del fratello e ritiene che non ci sia nulla di ossessivo nei suoi comportamenti. Hope, pur avendo accettato la proposta di matrimonio di Thomas, tiene il ragazzo a distanza non riuscendo a lasciarsi andare con il suo futuro marito.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas e Hope comunicano a Douglas la notizia che a breve si sposeranno e quindi la ragazza diventerà sua madre. Il bambino è molto felice e si mostra subito d’accordo quando la Logan gli dice che la sua presenza nella sua vita in alcun modo vuole sostituire la sua vera mamma ma si tratterà semplicemente di una mamma bis pronta a dargli tutto quello di cui lui ha bisogno. Il bambino, al culmine della gioia, risponde immediatamente che avrà bisogno di tanti abbracci e poi si informa su quanto tempo ci vorrà per le nozze perché davvero non vede l’ora che Hope diventi la sua mamma. La ragazza risponde genericamente che ci vogliono molti preparativi per organizzare un matrimonio ma che nel frattempo il suo amore per lui non cambierà. Thomas sembra essere d’accordo con Hope ma quando la ragazza raggiunge la madre, lui mette in atto un altro dei suoi piani: prende qualcosa nascosto sotto al letto del figlio e mentalmente chiede scusa al bambino per quanto sta per fargli, aggiungendo che è necessario per affrettare le nozze ed evitare che la futura sposa cambi idea.

Brooke e Ridge litigano perché la donna ha finalmente avuto il coraggio di dire al marito che cosa ne pensi davvero sul futuro matrimonio dei loro figli. Ridge, però, non è d’accordo e vede molto di buon occhio queste nozze, convinto che sia la soluzione migliore non solo per Thomas ma anche per Steffy. La tensione fra i due è palpabile e non accenna a diminuire neanche quando Hope li raggiunge: mentre Ridge propone un brindisi per celebrare il momento, Brooke tende a convincere Hope ad andare a casa e rimandare i festeggiamenti un altro giorno. L’idea della Logan senior, infatti, è quello di tenere separati per più tempo possibile la figlia e il figliastro, così da dare alla ragazza il tempo per riflettere sulle sue decisioni e rivedere le scelte fatte. Negli uffici della Forrester Sally con una scusa manda via Flo, dopo aver scoperto che la ragazza si è appena trasferita a casa di Waytt, prendendo di fatto il suo posto non solo nel cuore ma anche nell’appartamento dell’ex fidanzato. Rimasta sola con lo Spencer, Sally dice al ragazzo di essere ancora pentita per aver permesso a Thomas di dividerli ma di essere sicura che fra di loro c’è ancora qualcosa di molto forte e che per questo motivo continuerà a sperare in un loro riavvicinamento. Subito dopo bacia appassionatamente Waytt e il ragazzo non si tira indietro, molto combattuto fra il passato e il futuro: forse i suoi sentimenti per la Spectra sono ancora forti ma non riesce a dimenticare che lei gli abbia tenuto nascosto un segreto così importante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA