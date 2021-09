Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Ridge non crede a Brooke, è la fine?

Beautiful: dove siamo rimasti

Oggi, martedì 7 settembre, torna l’appuntamento con la soap opera statunitense “Beautiful”. Prima di scoprire le anticipazioni della puntata di oggi su Canale 5, vediamo dove siamo rimasti. Quinn racconta a Bill di aver Ridge rientrare a casa Forrester con la faccia preoccupata, chiamate Shauna “moglie” e poi porgerle la mano per andare in camera da letto. Secondo la Fuller, Ridge non è assolutamente intenzionato a tornare con Brooke e Bill dovrebbe approfittarne. Intanto Shauna prova a convincere Ridge che sarà per lui una moglie migliore rispetto a tutte le altre che ha avuto. Cerca quindi di fargli ricordare tutti i momenti più divertenti che hanno vissuto a Las Vegas ma il Forrester vuole soprattutto sapere come si sono svolte le cose e cerca di ricordare maggiori dettagli sul momento in cui ha mandato il messaggio a Carter per invitarlo a consegnare i documenti del divorzio. Ovviamente Shauna cerca di cambiare argomento per non fargli scoprire la verità e lo confonde talmente tanto che l’uomo è costretto ad andare in bagno a sciacquarsi il viso. Proprio in quel momento arriva Brooke, preoccupata per il mancato ritorno del compagno, entra nella stanza di Ridge e trova la Fulton distesa sul suo letto. Convinta che si tratti di un tentativo della donna di sedurre il Forrester, inizia ad apostrofarla male, facendole presente che lei e Ridge si sono riconciliati e che il compagno a breve le presenterà la richiesta di annullamento delle nozze ma proprio in quel momento Ridge esce dal bagno. Brooke chiede che cosa stia succedendo fra Ridge e Shauna e perché la Fulton sia lì con lui.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Shauna con Ridge, Brooke sconvolta!

Beautiful: le anticipazioni di oggi 7 settembre

Nella puntata di oggi, martedì 7 settembre, della soap opera “Beautiful”. Bill e Quinn stanno parlando di quello che l’uomo ha detto a Brooke quando arriva in ufficio Katie, che ha sentito la loro conversazione. La Logan era intenzionata a perdonargli il bacio con Brooke, ma è evidente che il problema tra loro è che Bill non vuole lei ma sua sorella. Bill prova a giustificarsi dicendo che ha provato tante volte a farsi perdonare ma senza successo, questa volta però Katie non vuole sentire ragioni. Intanto Ridge dice a Brooke di essere andato via perché ha sentito la sua dichiarazione a Bill ma la donna cerca di fargli capire che è stato tutto un errore e non intendeva dire quello che il Forrester ha capito. Tuttavia Ridge non è più disposto a perdonare e soprattutto a condividere la donna della sua vita con il suo più acerrimo nemico.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 settembre: primo bacio per Carter e ZoeBeautiful/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Shauna si sente in colpa, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA