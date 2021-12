Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 dicembre: Hope sempre più gelosa

Beautiful, anticipazioni puntata 8 dicembre

Nella puntata di Beautiful in onda oggi, mercoledì 8 dicembre, la gelosia di Hope è irrefrenabile, la Logan non sopporta l’avvicinamento di Liam a Steffy, così per evitare che il loro rapporto venga compromesso la bionda stilista chiede al giovane di fare un passo indietro. Liam preoccupato che con il suo comportamento possa ferire la ragazza, prende una drastica decisione: andare da Finn e Steffy e porgergli le sue scuse. Liam raggiunge la coppia nella casa sulla scogliera per chiarire definitivamente la situazione. Oramai è una realtà: Finn è legato sentimentalmente a Steffy e lui deve accettarlo superando ogni remora nei riguardi del dottore. Liam si scusa con il suo rivale per aver esagerato nei giudizi e promette di mettersi da parte senza ostacolare il suo rapporto con la Forrester.

Finn e Steffy accettano le sue scuse e decidono di mettere fine a ogni tipo di disputa. Se la Logan è riuscita a convincere lo Spencer ad aprire gli occhi, lo stesso non si può dire di Liam, infatti ogni suo tentativo di allontanare la Logan da Thomas è vano e la vicinanza della donna al giovane Forrester non lo tranquillizza affatto. Nel frattempo lo stilista sta cercando in tutti i modi di isolare Liam e sta tessendo la sua tela, mettendo in cattiva luce il giovane agli occhi di Finn. Thomas mette in guardia il medico, suggerendogli di fare attenzione alla vicinanza di Liam che non ha smesso di interessarsi alla sorella. Finn fa tesoro del suo consiglio.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, la situazione psicologica di Thomas è più grave di quanto la sua famiglia crede, il giovane continua a sentire la voce del manichino che assomiglia a Hope e crede che sia la stilista a parlare e anche quando la giovane lo saluta e lo invita ad uscire dal suo ufficio, Thomas ha l’impressione che la Logan gli dica di restare con lei per accorgersi che nemmeno ha aperto bocca. Le ossessioni del giovane Forrester peggiorano di giorno in giorno facendolo isolare nei suoi pensieri. Hope in questo momento è occupata a preparare la nuova collezione per la prossima sfilata ed è soddisfatta del suo gruppo di lavoro. Nonostante Thomas dimostri di avere maggiore esperienza dei suoi collaboratori e la sua professionalità è indispensabile per la buona riuscita del lavoro, non riesce a convincere la Logan a farlo entrare nel team. Quinn affronta le critiche del figlio che la rimprovera del suo comportamento e della sua incapacità a mantenere la posizione che si è guadagnata negli anni, senza distruggere tutto. Dopo aver portato alla rottura del matrimonio tra Ridge e Brooke, la donna è stata messa alla porta dal marito Eric che non ha nessuna intenzione di perdonarla.

Quinn è costretta a trasferirsi in una stanza d’albergo, Flo dispiaciuta per quanto sta succedendo alla Fuller, le propone di trasferirsi nella casa al mare e prima di trovare un’adeguata sistemazione vivere sotto lo stesso tetto con lei e Wyatt. La coppia non se la sente di abbandonare la donna in un momento difficile della sua vita, ma questo non significa che approvino le scelte scellerate fatte da Quinn. Intanto Carter convoca nel suo ufficio Ridget e Brooke per comunicargli che il loro divorzio è stato annullato e di conseguenza sono tornati ad essere di nuovo marito e moglie. Carter ha invitato Zoe a cena nella sua nuova casa, la ragazza ha trascorso la serata con l’avvocato, quando il giorno dopo incontra Zende le dice che è indecisa e probabilmente alla fine dovrà fare una scelta tra lui e Carter. Zende si accorge che a causa di un problema tecnico, Zoe non ha ricevuto i suoi messaggi dove le chiede di non affrettare le cose con l’avvocato. Nonostante l’imprevisto, il ragazzo preferisce non dire niente alla giovane di quanto è accaduto.



