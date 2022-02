Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 febbraio: Liam ancora innamorato di Steffy?

Beautiful, anticipazioni puntata 8 febbraio

Nella puntata della soap opera “Beautiful“ di oggi, martedì 8 febbraio, Thomas è convinto di essere pazzo e si vergogna molto di aver baciato un manichino. Tuttavia Hope lo rassicura e gli racconta che la sua non è follia ma la semplice conseguenza della commozione cerebrale che lo ha portato ad avere allucinazioni. La scusa del lavoro è stata il motivo grazie al quale Liam si è allontanato dall’ospedale e ha raggiunto Steffy a casa per dirle che la notte di passione che hanno trascorso insieme non è il frutto di una vendetta nei confronti di Hope ma la conseguenza del sentimento che prova per lei e che mai finirà. Tuttavia è con la moglie che desidera stare, quindi le racconterà tutta la verità per non basare il loro matrimonio su una bugia. Steffy è assolutamente contraria perché pensa che se si venisse a sapere della debolezza che hanno vissuto per una sola notte, sia la sua relazione con Finn che quella di Liam e Hope sarebbero in pericolo e non vale la pena mettere tutto a rischio. Gli chiede quindi non insistenza di mantenere il segreto.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” mentre Steffy e Ridge sono nella stanza di Thomas per accertarsi delle sue condizioni, Hope dice al marito che è molto felice che il ragazzo stia meglio, così loro due potranno tornare alla vita normale. Lo Spencer, però, non reagisce come dovrebbe perché si sente in colpa per quello che ha fatto e sta per dirlo alla moglie, la quale a sua volta pensa che l’atteggiamento del marito sia legato al fatto che è ancora arrabbiato per la cena a casa sua. Quando Padre e figlia ritornano nella sala di aspetto, chiedono a Hope di andare a salutare Thomas, così la ragazza si allontana. Steffy viene rassicurata dal fatto che Liam le fa cenno con la testa di no, per dirle che non ha detto nulla, dandole un attimo di sollievo dalla sua angoscia, tuttavia la Forrester non riesce a reggere l’ansia di essere nella stessa stanza con Liam e suo padre, così trova una scusa per andare via. Subito dopo anche Liam segue lo stesso esempio ma Ridge lo blocca dicendogli che lo ringrazia per essere stato tutto quel tempo lì e dirà a Hope che è dovuto scappare in ufficio per un impegno importante.

Hope al capezzale di Thomas prova a confortarlo parlandogli di Douglas ma lo stilista è interessato solo a chiederle scusa per aver dato segni di follia e aver baciato un manichino. Poi le dice che lei è veramente il suo angelo custode perché è sempre accanto a lui, anche se non si comporta bene, ed è pronta a proteggerlo. A casa Forrester, Quinn racconta a Shauna di essersi nascosta dietro la porta e aver sentito tutto quello che si sono detti con Eric. Proprio per questo motivo la ringrazia con tutto il cuore perché aveva temuto che volesse portarle via il marito, invece ha davvero fatto di tutto per aiutarla a riconquistare l’uomo della sua vita. Shauna le dice che rappresenta la sua famiglia e che per questo motivo non avrebbe mai potuto tradirla, se avesse saputo che il suo trasferimento a Villa Forrester l’avrebbe sconvolta a questo punto, allora certamente non lo avrebbe fatto. La Fuller, poi, ha una bellissima notizia da darle: Eric l’ha perdonata e quindi le ha chiesto di tornare a vivere nella casa matrimoniale. Quinn propone un brindisi a questo momento, senza l’aiuto di Shauna non sarebbe mai stato possibile, e le confessa che è ancora convinta che Ridge sarebbe stato molto meglio con lei piuttosto che con Brooke, anche se Eric non sarà mai d’accordo su questo punto.

