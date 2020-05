Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 maggio 2020: Wyatt vuole tornare da Hope?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 8 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 8 maggio, Zoe, Shauna e Flo stringeranno un patto diabolico e si prometteranno di non dire nulla ad Hope dello scambio delle culle. La Fulton, inoltre, deciderà di accettare il lavoro che le è stato offerto alla Forrester così da dare una svolta alla sua vita. Intanto la storia tra Waytt e Sally avrà dei problemi. Il ragazzo, sobillato dalla madre, teme di essere davvero stato tradito dalla fidanzata e il ritorno in città del suo primo, grande amore, cioè Flo, gli mettono in testa molti dubbi. In realtà, però, non solo Sally non lo sta tradendo ma si sta anche impegnando a proteggere la sua famiglia dai piani segreti di Thomas. Il giovane Forrester andrà avanti nel suo piano di conquistare Hope e per ottener il suo obiettivo farà vedere alla ragazza un video nel quale Liam è con Kelly, Phoebe e Steffy e si diverte con la sua famiglia. La Logan andrà sempre più in crisi.

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate dei Beautiful. Shauna, Flo e Zoe discutono sulla possibilità di dire la verità dello scambio delle culle. Flo insiste nel voler raccontare tutto alla cugina ma Shauna cerca di farla riflettere sul fatto che se raccontasse la verità renderebbe infelice molte persone. Secondo la donna, infatti, la figlia dovrebbe sfruttare le opportunità che appartenere alla famiglia Logan le comporta e trascorrere quanto più tempo possibile con Wyatt perché è evidente che lui tenga ancora molto a lei. Zoe prova ad intromettersi nel discorso dicendo che la soluzione migliore per tutti è quella che prevede un’immediata partenza delle due donne per Las Vegas. Shauna, però, è fermamente decisa a restare a Los Angeles perché non vuole che la figlia torni a lavorare in uno squallido casinò ma spera che colga tutte le opportunità che la sua nuova famiglia può garantire sia a lei che alla stessa Shauna. Zoe capisce che non riuscirà a far cambiare idea alla donna e pensa di sfruttare la situazione a suo favore, portando la Fulton senior dalla sua parte visto che entrambe, anche se per motivi diversi, non vogliono che Flo riveli la verità. Quando Shauna dice alla figlia che se rivelasse dello scambio delle culle a Hope renderebbe infelici molte più persone rispetto a quante soffrirebbero se lei tenesse il segreto. Flo tace confusa: non aveva mai valutato la questione sotto questo punto di vista.

Pubblicità

Sally cerca di convincere Thomas dell’assurdità del suo piano per riconquistare Hope. Il ragazzo pensa sia ingiusto che suo figlio non debba avere una madre e che le figlie di Steffy crescano senza padre e per questo vuole rimettere le cose a posto: Hope con lui e Douglas e Liam di nuovo on Steffy. Sally, però, non è d’accordo su questo piano perché sa benissimo quanto Liam e Hope si amino ma ormai Thomas è proiettato verso il suo obiettivo. All’improvviso, però, vengono interrotti daWyatt che è venuto a trovare la sua fidanzata. Rimasti soli il ragazzo chiede a Sally se ha interrotto qualcosa: sa bene che i due in passato avevano avuto una relazione e vuole che ora la fidanzata sia sincera con lui e gli dica se c’è qualcosa che deve sapere. Sally ovviamente nega ma non racconta dei piani di Thomas perché ha promesso che manterrà il segreto. Abbraccia il fidanzato per rassicurarlo e Wyatt le conferma che va tutto bene ma in realtà è molto titubante e non è del tutto convinto che le cose stiano proprio come Sally le ha descritte e cioè che Thomas ormai è solo un amico che ha bisogno di qualcuno con cui parlare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA