Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Bill investigatore, e Ridge “cornuto”?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 8 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Beautiful Justin indaga sul rapporto tra Ridge e il giudice McMullen e raccoglie prove inconfutabili sul coinvolgimento dei fratelli Forrester. Il contatto di Justin gli conferma infatti di aver visto più volte Ridge entrare nello studio del giudice. Bill è pronto a sferrare l’attacco finale contro Ridge e smascherarlo per riprendersi definitivamente il figlio Will, ma ha bisogno dell’aiuto di Brooke. Dopo essere mancato a lungo nelle vite dei figli Wyatt e Liam, non vuole perdersi anche l’infanzia di Will. Brooke continua a vedere qualcosa di buono in Bill e lo ha sempre affiancato nella battaglia per l’affidamento del figlio Will andando addirittura contro la sorella Katie. Adesso la Logan si ritrova a dover fare una scelta difficile: rivelare il coinvolgimento di Ridge con il giudice McMullen durante il processo per l’affidamento di Will mettendo a rischio il suo matrimonio, oppure difendere ancora una volta il marito. Quale sarà la decisione di Brooke: sceglierà Bill o difenderà il marito Ridge?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI?

Oggi, martedì 8 ottobre, alle 13.40 si rinnova l’appuntamento con Beautiful, prima di scoprire le anticipazioni della soap opera americana rivediamo quanto successo ieri. Bill è sempre più convinto che Ridge abbia influenzato il giudice McMullen per negargli l’affido del piccolo Will. Spencer chiede a Justin di trovare prove evidenti per poter inchiodare Ridge definitivamente. Brooke si trova in una situazione difficile: la Logan è indecisa se rivelare a Bill che Ridge ha esercitato pressioni sul giudice e amico McMullen per affidare Will a Katy e Thorne o se mantenere il segreto come promesso al marito. Intanto è tutto pronto per la sfilata “Intimates” di Steffy e c’è gran fermento dietro le quinte. Hope, pur delusa dalla mancata approvazione da parte di Ridge della sua collezione “Hope for the future”, fa gli auguri a Steffy provando a sotterrare l’ascia di guerra. Durante i preparativi Zoe ne approfitta per avvicinarsi a Xander, situazione che irrita Emma sempre più gelosa dell’ex fidanzata del suo ragazzo. Intanto Wyatt chiede proprio ad Emma di scattare alcune foto durante il backstage della sfilata per immortalare sul web l’evento.

