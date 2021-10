Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Finn resta il medico di Steffy

Beautiful, anticipazioni puntata 8 ottobre

Nella puntata di oggi, venerdì 8 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Finn accetta di restare il medico di Steffy però chiede alla ragazza di essere più giudiziosa e di non metterlo in una situazione difficile, chiedendogli la prescrizione di farmaci che non può darle. La Forrester accetta questo compromesso per portare avanti la loro relazione ma non rivela al dottore di aver avuto dei farmaci da Vinny. Mentre i due parlano arriva Hope a riportare Kelly e si rende subito conto che fra medico e paziente esiste un legame molto più intimo ed è davvero felice per loro. Thomas pensa che Liam dovrebbe finalmente farsi da parte e consentire alla sorella di poter vivere la vita che desidera, anche ricostruendosi una nuova famiglia con un altro uomo. Per questo motivo prova a tirare il padre dalla sua parte ma non ci riesce perché Ridge dice chiaramente di non volersi schierare con nessuno dei due.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” dopo il bacio con Finn, Steffy ammette che il medico le è sempre piaciuto ma non osava farsi avanti né fargli capire il suo interesse. Finn è molto felice ed è disposto anche a rinunciare a prendersi cura di lei dal punto di vista medico. La Forrester, però, si dichiara molto felice e soprattutto dice al medico che non vuole assolutamente che lui la abbandoni come paziente. Intanto Liam e Thomas stanno litigando in ufficio perché lo stilista della Forrester è convinto che l’ex cognato sia geloso della sorella e per questo motivo si batte così fermamente affinché Steffy cambi medico. Secondo Thomas è arrivato il momento per lo Spencer di mettersi da parte e far vivere alla madre di Kelly la sua vita, visto che è stato proprio lui a decidere di chiudere la loro storia. Mentre i due discutono arriva Ridge e il figlio non perde l’occasione di cercare di mettere Liam in cattiva luce. Ridge, però, rassicura Liam sul fatto che sua figlia è una donna assennata e con la testa sulle spalle. Liam, però, insiste che certi comportamenti di Finn siano assolutamente inappropriati.

