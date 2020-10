Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: scontro tra Steffy e Hope

Beautiful, anticipazioni puntata 8 ottobre

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 8 ottobre, fra Steffy e Hope è scontro aperto perché la Forrester accusa la Logan di voler portare via la bambina dall’unica casa che abbia mai conosciuto. Hope, però, non si lascia scoraggiare ed è assolutamente determinata a portare via la piccola Beth per iniziare subito la vita con la sua nuova famiglia. Mentre lo scontro è in atto, arrivano Ridge e Brooke che provano a mediare fra le due ma senza successo. Anche Liam si sente molto combattuto fra le due donne della sua vita ma alla fine Steffy dovrà cedere. Intanto Wyatt si reca alla Forrester perché vuole chiedere scusa a Sally ma la trova che lavora con Eric e ascolta una conversazione nella quale la ragazza ammette di amare ancora lo Spencer. Per questo motivo Wytat le propone di tornare insieme, dicendo di aver capito le sue ragioni dopo la delusione di Flo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Ridge e Brooke hanno messo alle strette Flo e Zoe e si fanno raccontare tutta la verità. Mentre Brooke è in un certo senso sollevata perché pensa che l’incubo della figlia sia finalmente finito, il Forrester è invece preoccupato per sua figlia e dice subito che Hope non può andare da Steffy e pretendere di portare via la bambina così, su due piedi, perché bisogna trovare un modo per gestire la cosa. Poi il marito inizia a preoccuparsi anche per Thomas perché immagina che, ora che si è scoperto che Beth è viva, Liam e Hope torneranno insieme e Thomas si troverà di nuovo da solo, sconvolto per un evento davvero non immaginabile. Sono Zoe e Flo che lo rassicurano sul fatto che per Thomas non sarà una sorpresa visto che sapeva tutto da mesi e che ha contribuito a mantenere il silenzio, anche minacciando la loro vita, per paura che Hope potesse decidere di tornare dallo Spencer. Ridge, però, si rifiuta di credere a questa cosa e pensa che suo figlio non possa essersi macchiato dei crimini di cui le due ragazze parlano, visto che è un bravo ragazzo che non farebbe male ad una mosca. Brooke, però, gli ricorda i problemi mentali del figlio, suscitando il suo disappunto.

A casa di Steffy, Liam e Hope provano a spiegare che cosa sia successo nelle ultime 24 ore e perché la Logan sia lì invece che in luna di miele con suo marito. Il sesto senso di Steffy le dice che c’è qualcosa che non va e si risente di vedere Hope che stringe fra le braccia Phoebe in maniera diversa rispetto a come ha sempre fatto. Liam e la Logan, quindi, provano a spiegarle tutto quello che è successo, della verità che ha raccontato Flo e del fatto che la piccola Phoebe è stata rapita dalla vera madre alla quale è stato detto che la figlia era morta. Steffy inizia a piangere: in cuor suo sa dove i due ragazzi vogliono arrivare, ma continua a ripetere allo sfinimento che la bambina potrà anche essere stata adottata illegalmente ma che il legame madre/figlia che si è creato fra loro due è autentico perché lei è l’unica madre che Phoebe abbia mai conosciuto. Alla fine è Hope a trovare il coraggio di dirle che la bambina in realtà è Beth e la ringrazia per averla cresciuta con amore per quasi un anno. Poi le propone, non appena lei se la sentirà, di aiutarla con la piccola visto che Steffy la conosce meglio di quanto non la conosca lei. La Forrester, però, non sembra intenzionata ad arrendersi così facilmente.



