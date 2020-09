Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 settembre 2020: Hope parla con la madre e…

Beautiful, anticipazioni puntata 8 settembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 8 settembre, Hope dice alla madre di aver deciso di sposare Thomas il più in fretta possibile, anche il giorno dopo. Brooke resta sorpresa da tanta fretta ed è convinta che sia frutto dell’ennesima manipolazione del figliastro. Per questo motivo spera di convincere la ragazza ad attendere prima di prendere una decisione definitiva. Steffy, intanto, prova a convincere Liam che i sentimenti del fratello nei confronti della sua ex moglie sono sinceri e lo rassicura sul fatto che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Anche Katie e Donna intervengono a dare man forte a Brooke e provano a persuadere la nipote a darsi del tempo per capire davvero cosa desidera dalla vita. Pur avendo deciso di sposare immediatamente Thomas, comunque Hope non se la sente ancora di avere una vita intima con il suo futuro marito e per questo motivo ribadisce al ragazzo che preferisce aspettare di essere sposati prima di fare l’amore.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Il perfido Thomas, sempre più desideroso di avere per sempre Hope con lui, coinvolge Douglas nell’ennesimo piano ma questa volta il bambino ne fa le spese del tutto inconsapevolmente. Sistema sotto il suo letto un piccolo aggeggio che trasmette l’immagine di un fantasma sul muro. Quando il bambino si sveglia lo vede e si spaventa moltissimo, ma Thomas è lesto nel chiudere il software appena Hope entra di corsa in camera del bambino. Mentre Douglas piange e dice di volere la sua mamma, Hope si sente sempre più responsabile del bambino e quindi dice a Thomas, che è accorso al loro fianco, che è meglio se si sposano quanto prima possibile, in modo da poter dare al piccolo una famiglia felice: Thomas è riuscito ad ottenere il suo obiettivo ancora una volta, facendo credere alla Logan di aver preso lei la decisione! Hope riesce a calmare Douglas e a farlo riaddormentare ma appena rimasti da soli il Forrester non perde occasione per provare nuovamente un approccio fisico nei confronti della sua fidanzata. La Logan, però, è davvero molto rigida e non sembra gradire tutto questo interesse.

Tutti sono preoccupati per il fidanzamento fra Hope e Thomas e provano ad esorcizzare la paura in modo diverso. Steffy e Liam sono molto impegnati con le bambine ma la sorella di Thomas si rende conto che il suo ex marito è molto preoccupato per Hope. Gli dice, quindi, che non c’è nulla di male ad ammettere che prova ancora molto affetto per la ragazza ma lo invita a stare tranquillo perché Thomas, pur avendo moltissimi difetti, comunque non è una persona cattiva, è molto legato a suo figlio e farebbe qualsiasi cosa per renderlo felice: proprio in quest’ottica si è avvicinato a Hope e i due insieme potrebbero avere un matrimonio felice. Liam, però, non si fida e dice alla sua nuova compagna che probabilmente fra loro due non ci sarà mai simpatia, almeno non fino a quando lui tenterà di manipolare Hope. Anche Ridge e Brooke discutono dei loro figli e la Logan senior esprime gli stessi dubbi su questa vicenda. Il marito, però, è felice del fidanzamento e ritiene che sia una buona cosa per la loro famiglia, soprattutto perché rivede in Thomas e Hope le stesse difficoltà che hanno vissuto lui e Brooke da giovani. Brooke, però, non è d’accordo e cerca di far capire al marito che la figlia ha accettato di sposare suo figlio solo per il bene di Douglas ma assolutamente non lo ama.



© RIPRODUZIONE RISERVATA