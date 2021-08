Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 agosto: Ridge si è sposato con Shauna?

Beautiful, anticipazioni puntata 9 agosto

Nella puntata di Beautiful del 9 agosto, lo stato fisico di Steffy fortunatamente migliora di giorno in giorno. Per tale motivo il dottor Finnegan ha deciso che la giovane può proseguire la sua convalescenza direttamente a casa, assistita dai suoi familiari e dai farmaci che le calmano i dolori. Per adesso Steffy ha solo bisogno di riposare, stare tranquilla, e dell’amore incondizionato che solo la sua piccola Kelly e suo padre sanno darle. Anche Liam e Hope erano impazienti di veder rientrare Steffy e si sono preoccupati di prendersi cura della piccola Kelly e di sistemare la casa. Tuttavia, l’atteggiamento di Steffy al suo rientro è stato di disagio, perché le sue condizioni fisiche mentali non l’aiutano a sopportare la felicità di Liam e della sua sorellastra. Nel suo percorso di ripresa, la giovane Forrester, oltre che ad avere al suo fianco il padre e la piccola Kelly, sa di poter contare anche sul dottor Finnegan, che continuerà a seguirla anche fuori dall’ospedale. Il giovane si mostrerà molto presente nei confronti della Forrester, la quale ne sarà particolarmente colpita.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 agosto: Brooke dice addio a Ridge?

Beautiful, Ridge si è sposato con Shauna?

In “Beautiful“, la conferma che il giovane dottore provi un certo interesse per Steffy arriverà quando si presenterà alla sua porta per farle una visita di cortesia. Steffy in questo momento ha bisogno proprio di questo: di un uomo che la corteggi, di qualcosa di nuovo e di nuovi progetti. Il dottor Finnegan è giovane, premuroso, e quando Steffy lo vedrà sulla soglia della sua porta sentirà un colpo al cuore. Entrambi si rendono conto di provare un forte interesse l’uno per l’altro. Tutto sembra andare bene, fino a quando Steffy, impaziente di avventurarsi in una nuova relazione, non inizia ad affrettare il tutto, cercando qualsiasi escamotage per rimettersi in piedi prima del previsto. Brooke, intanto, non si dà per vinta e cerca in qualsiasi modo una soluzione per recuperare il rapporto con Ridge e salvare il loro matrimonio. Dopo il rientro a Los Angeles del Forrester, Brooke ha cercato di riconquistarlo, ma senza considerare che la sua avversaria è stata più furba di lei.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 6 agosto: Sally esce di scena

Infatti, appena Shauna rientrerà anche lei a Los Angeles, racconterà a Quin, Eric e anche Ridge di un inaspettato matrimonio tra lei e il Forrester. Quest’ultimo non ricorderà nulla di tutto ciò. Ridge risulta essere sposato da 48 ore in una cappella di Los Angeles e lui è convinto di aver compiuto un terribile errore causato dall’abuso di alcool. Ridge non ricorda neanche che prima di sposarsi ha inviato un messaggio a Carter dicendogli di depositare i documenti per il divorzio con la Logan. Quindi, da questo momento il poi il matrimonio con Shauna può essere considerato più che valido!

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 5 agosto: Ridge pensa a Shauna

© RIPRODUZIONE RISERVATA