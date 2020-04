Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 aprile 2020: Shauna rivela la verità a Quinn?

Beautiful, anticipazioni puntata 9 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 9 aprile, Shauna e Bill si incontreranno casualmente alla Forrester dove l’uomo si è recato per far firmare a Quinn la rinuncia al suo patrimonio. Bill non ricorda di aver mai incontrato prima Shauna così lei deve aiutarlo a fare mente locale della notte che trascorsero insieme a Las Vegas tanti anni prima. La donna, infatti, è convinta che Bill sia il padre di sua figlia Flo e pensa che sia arrivato il momento in cui anche lui lo venga a sapere. Flo e Waytt, intanto, saranno sempre più vicini mentre attendono di conoscere gli esiti del test del DNA. Finalmente la telefonata tanto aspettata arriva e Flo scoprirà una verità davvero sconvolgente. Nel frattempo, però, Flo si gode la vicinanza di Waytt che non sembra molto triste per la partenza di Sally e trascorre volentieri il suo tempo con l’ex fidanzata.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Quinn e Shauna sono nell’ufficio della Forrester Creation e parlano dei vecchi tempi ma anche di quello che hanno realizzato nella vita fino a quel momento. La madre di Flo non ha grandi novità: lavora ancora nella boutique del casinò di Las Vegas, ha un piccolo appartamento e al momento non esce con nessuno di speciale. Quinn invece racconta del suo incontro con Eric, del loro amore e di tutto quello che è venuto dopo. Non che sia stato tutto rosa e fiori da quando si è trasferita a Los Angeles. La donna racconta del momento difficile quando Waytt ha scoperto il nome del suo vero padre, un uomo con il quale Quinn aveva avuto una brevissima relazione. Al citare Bill Spencer, Shauna sbianca: come fa Quinn a conoscerlo? Senza dare ulteriori spiegazioni, spiega all’amica che mai e poi mai Flo dovrà sapere chi è il suo vero padre. Quinn prova ad insistere e a dirle che Flo è abbastanza grande da poter decidere da sola se vuole conoscere il vero genitore o meno, per cui dovrebbe rivelarle l’identità del padre ma Shauna è molto determinata e dice che per il bene di Flo è meglio continuare a tacere.

Intanto Bill Spencer è con Katie nel suo ufficio, dopo aver spiegato a Will che non sempre i desideri si realizzano e che anche se vuole vedere tornare insieme i suoi genitori deve comunque rispettare le opinioni delle parti in causa, facendo riferimento al fatto che forse Katie potrebbe non essere d’accordo: se fosse per Bill tornerebbe allora con Katie? Uscito il bambino, Bill e Katie parlano di come la paternità lo abbia profondamente cambiato e di come sia pentito di non aver potuto vedere crescere Waytt e Liam come invece adesso sta facendo con Will. Bill è molto arrabbiato con Quinn che gli ha impedito per anni di sapere dell’esistenza del figlio, non può essere arrabbiato però con la mamma di Liam perché lei è morta prima di potergli dire del figlio. Confessa a Katie che proprio questo è il motivo per il quale lui e la mamma di Waytt non andranno mai d’accordo. Il ragazzo, intanto, è a casa di Flo e insieme aspettano che da un momento all’altro arrivi la mail con la quale si svelerà il vero nome del padre della ragazza. La Fulton è molto agitata e dice al suo ex fidanzato che se è riuscita a fare questo passo e a sbloccare una parte importante della sua vita è solo perché sa di avere l’appoggio e la vicinanza di Waytt. Lo tace ma è evidente che la ragazza lo ama ancora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA