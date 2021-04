Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 aprile: Brooke allo scontro con Quinn e Shauna!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 9 aprile

Nella puntata di oggi, venerdì 9 aprile, di Beautiful, Eric ritorna a casa in tempo per vedere il litigio fra Brooke, Quinn e Shauna e prova a mettere pace fra le tre. La Logan prova a tirarlo dalla sua parte, raccontando dello schiaffo che le ha dato sua moglie. Interviene però la Fulton che spiega al suo ospite che in realtà è stata proprio Brooke ad iniziare ad alzare le mani, schiaffeggiando lei e costringendo Quinn ad intervenire in sua difesa. Il Forrester non vuole sentire ragioni e dice a tutte di darsi una calmata, propendendo però per giustificare la Logan per la situazione che sta vivendo. Zoe invita Sally a non pensare al lavoro: se professionalmente le cose non vanno bene, meglio concentrarsi sul suo rapporto con Waytt e sul suo imminente matrimonio. La Spectra accoglie con gioia queste parole ma non immagina che proprio in quel momento Waytt sta confessando il suo amore a Flo, dicendole che vuole trovare il modo per chiudere la sua relazione con Sally e raccontandole anche della vicenda del lapsus del nome.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Brooke accusa Quinn di sentirsi minacciata da lei e dal suo rapporto presente e passato con Eric. Accusa la Fuller di essere una pazza, di aver sposato il marito solo per interesse e di aver fatto la brava per qualche tempo solo nella speranza che il resto della famiglia la riconoscesse come matriarca della famiglia Forrester. Dal canto suo, Quinn ribatte a Brooke che non si sente minacciata da lei perché sa che Eric la ama ma è infastidita dal fatto che si arroghi il diritto di venire a casa sua e decidere chi deve restare e chi deve andare via: proprio per questo motivo Shauna continuerà a vivere in casa loro perché è una gradita ospite. A sentir nominare la Fulton, Brooke perde la pazienza e dice che nella casa dove ha vissuto Stephanie non potrà mai vivere anche la spazzatura, la feccia della società. Proprio in quel momento arriva Shauna la quale rinfaccia alla donna che se Ridge ha deciso di trascorrere del tempo con lei è solo perché ha saputo dargli quello che Brooke non ha saputo donargli. La Logan impazzisce di rabbia e la schiaffeggia ma interviene Quinn che a sua volta schiaffeggia Brooke: la moglie di Ridge cade a terra e giura alla Fuller che si pentirà moltissimo di quel gesto.

Flo e Wyatt di nuovo insieme?

Negli uffici della Forrester Eric racconta a Ridge dell’incontro che ha avuto con Brooke e della singolare richiesta che la donna gli ha fatto. Il marito della Logan è davvero sconvolto e soprattutto dispiaciuto del fatto che la moglie se la stia prendendo con Shauna. Negli uffici della Spencer, invece, Bill accetta la richiesta di Katie e riaccoglie in famiglia Flo, comprendendo che il suo pentimento è sincero e ringraziandola per averle fatto il dono più importante, cioè salvare la vita della donna che ama. Più tardi Waytt e Flo restano da soli e il ragazzo le confessa di essere rimasto profondamente colpito dalle parole che ha detto suo padre. Poi, non riuscendo a trattenersi oltre, le confessa che non l’ha mai dimenticata e che non riesce più a fare finta di non provare nulla per lei: la ama e ha capito che è la donna della sua vita. La Fulton è commossa da queste parole e ribatte che anche lei lo ha sempre amato e che ha sempre sperato di poter un giorno tornare insieme. I due, quindi, si scambiano un bacio appassionato per suggellare la loro promessa d’amore ma è proprio Flo che si stacca e mette in campo un argomento spinoso: se si amano e vogliono stare insieme, che cosa ne sarà di Sally? Waytt è preoccupato perché non vuole che la Spectra soffra.

