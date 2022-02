Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 febbraio: Thomas ama Hope, mentre Liam…

Beautiful, anticipazioni puntata 9 febbraio

Nella puntata della soap opera “Beautiful“ di oggi, mercoledì 9 febbraio, Thomas dice a Hope di amarla, di non aver mai smesso di amarla per la precisione, ma che il sentimento che ora prova per lei è differente da quello del passato. Non si tratta, infatti, più di un’ossessione ma di un sentimento sincero, visto che la considera anche la vera madre di suo figlio Douglas. Nonostante il discorso accorato di Steffy, la ragazza non riesce a far cambiare idea a Liam che è sempre deciso a raccontare tutta la verità a Hope. Poi si addolcisce un po’ e le dice che la notte che hanno trascorso insieme non è un evento del quale si pente perché per un attimo ha avuto la sensazione di poter tornare insieme, rimettere in sesto la loro famiglia e poi trascorrere sereni il resto della loro vita.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Thomas al suo risveglio è molto felice di vedere Hope ma si preoccupa che la ragazza possa considerarlo un pazzo. In realtà la Logan prova a rincuorarlo dicendogli che non è malato di mente, come teme, ma tutte le sue allucinazioni erano solo frutto del problema del versamento di sangue che gli ha fatto avere per molti giorni delle vere e proprie allucinazioni. Ora deve solo pensare a guarire e cercare di rimettersi in forma per riuscire a recuperare il tempo perso con Douglas. Intanto negli uffici della Forrester, Zoe entra nell’ufficio di Carter perché vuole sapere alcune cose di lavoro ma l’avvocato ne approfitta per parlare delle loro imminenti nozze e dei preparativi. Mentre i due fantasticano sugli abiti nuziali, arriva Zende che ha una brutta notizia ed è molto allarmato: Thomas è in ospedale e sembra che la situazione sia grave. Ad una sconvolta Zoe, lo stilista racconta delle modalità del ricovero e dell’operazione che però sembra gli abbia salvato la vita. La modella non riesce a credere a questa notizia perché hanno trascorso diverso tempo insieme e non sembrava che avesse questi problemi così gravi. Per fortuna, però, Zende rassicura tutti dicendo che ormai è fuori pericolo.

Liam approfitta del fatto che Hope sia ancora in ospedale con Thomas per riuscire a passare a casa di Steffy e parlare di quello che è successo. Lo Spencer inizia la conversazione dicendo che è stato felice per il buon esito dell’operazione di Thomas visto che ora tutti hanno in meno una preoccupazione, ora però è arrivato il momento di affrontare la realtà e capire come comportarsi dopo la notte che hanno passato insieme. Liam fa chiaramente capire alla Forrester di essere deciso a restare nel suo matrimonio con Hope ma non se la sente di dirle una bugia e vuole raccontarle la verità sulla notte trascorsa a casa di Steffy. La Forrester è sconvolta da questa decisione e prova a fargli cambiare idea perché ritiene che una notizia del genere potrebbe essere un peso troppo grande per Hope e metterebbe seriamente in pericolo non solo il loro matrimonio ma anche la relazione di Steffy e Finn. Ora che ha trovato il medico, non vuole lasciarsi scappare l’opportunità di essere felice perché ne è davvero innamorata e con lui ha ritrovato la serenità. Liam, però, sembra irremovibile sulla sua decisione, senza voler rinnegare quello che è accaduto quella notte fra loro, visto che ha davvero pensato che potesse rinascere qualcosa fra di loro. Anche Steffy ci ha creduto ma, visto che non è così, devono allora andare avanti con le loro vite, senza mettere in pericolo le loro relazioni.

