Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 luglio 2020: Thomas sempre più pericoloso?

Beautiful, anticipazioni puntata 9 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 9 luglio, Brooke proverà a mettere in guardia Hope dalla vicinanza di Thomas. La donna, infatti, teme che Thomas sia mentalmente instabile come già era accaduto in passato e che il suo interesse per la ragazza sia più che altro un’ossessione. Per questo motivo invita la figlia a non dare false speranze a Thomas se non desidera instaurare una relazione con lui. Intanto un nuovo pericolo si profila all’orizzonte per Zoe e Flo: Emma ha sentito tutto circa lo scambio delle culle ed è intenzionata ad andare a parlarne con Hope, per rimettere a posto le cose. Ridge, invece, dirà al figlio che la sua idea di creare una nuova famiglia con Hope e Douglas ha tutta la sua approvazione e prometterà al figlio di riuscire a convincere anche sua moglie Brooke a dare la sua benedizione a questa eventuale, nuova relazione.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas si confronta con il padre su quello che prova per Hope. Il ragazzo dice a Ridge che è sicuro che il suo destino sia quello di stare con la figlia di Brooke e a nulla vale l’appunto del padre che gli ricorda che Hope è single nuovamente solo da un giorno e non è sicuramente pronta per una nuova relazione. Alla fine i ragionamenti contorti del ragazzo sembrano avere un senso per Ridge che promette al figlio di dargli tutto il suo sostegno. Anche Brooke si trova a parlare con Hope dello stesso argomento ma i suoi ragionamenti sono molto differenti. La donna, infatti, non si fida di Thomas e trova nei suoi comportamenti qualcosa di strano e patologico. Per questo motivo mette in guardia la ragazza, facendole chiaramente capire che a sua insaputa si è fatta manipolare dal fratellastro. In un primo momento Hope è scettica e risponde alla madre che sicuramente Thomas non rappresenta un pericolo, ma quando la madre richiama la sua attenzione su alcuni episodi particolari nei quali Thomas ha chiaramente usato Douglas per arrivare ad Hope, anche la ragazza è costretta a riflettere e a rivalutare il suo giudizio in merito.

Zoe e Xander discutono di quanto Thomas ha appena minacciato di fare se non terranno la bocca chiusa. Il ragazzo è ancora molto in dubbio su quello che è meglio fare e vorrebbe rivelare tutto a Hope ma Zoe ha tirato un sospiro di sollievo all’idea che il suo crimine non sia venuto fuori. Mentre discutono, però, non si rendono conto che Emma, una collaboratrice della Forrester e di Hope, è giunta nella stanza e potrebbe aver sentito parte o tutto il discorso. Questa ipotesi manda nuovamente Zoe nel panico. A casa di Steffy, Bill e Katie sono venuti innanzitutto per sapere come stia Liam dopo la rottura con Hope e poi per cercare di rimettere a posto le cose fra le due famiglie. Bill si sente molto in colpa perché sa benissimo che se qualche anno prima il matrimonio fra Steffy e Liam è giunto al capolinea è stato solo per colpa sua ed è quindi venuto a chiedere scusa per quanto meschinamente aveva fatto. Per fortuna, però, anche grazie ad un intervento di Katie, la situazione trova una positiva conclusione: Bill dice a Liam che è felice di vederlo a casa di Steffy poiché è quello il suo posto; il ragazzo ricambia dicendo al padre di volergli bene. Subito dopo Liam confessa a Katie che a sua volta si sente molto in colpa nei confronti di Hope perché si sente fin troppo a suo agio nell’essere tornato a casa di Steffy, anche se a così breve distanza dall’annullamento del suo matrimonio.



