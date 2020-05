Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 maggio 2020: Hope scoprirà la verità su Beth?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 9 maggio 2020

La puntata di Beautiful di oggi, 9 maggio 2020, si presenta ricca di intrighi. Proprio quando Flo risponde a Shauna e Zoe che non intende tornare sui suoi passi ma è decisa a confessare a Hope la verità su Beth suonano alla porta e la ragazza si trova davanti Wyatt. Il ragazzo la invita a cena dicendole che è felice di averla in famiglia, perché la ritiene una ragazza buona e dolce. Dopo questa dichiarazione Flo avrà la forza di mantenere i suoi buoni propositi? E come andrà a finire il litigio tra Wyatt e Sally? Per scoprirlo appuntamento domani su Canale 5 per una nuova puntata di Beautiful.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Flo vuole liberarsi dal rimorso rivelando ad Hope che sua figlia Beth, che lei crede essere morta durante il parto, in realtà è viva ed è la piccola Phoebe. Flo non sopporta più il senso di colpa per essere stata complice dell’ inganno ordito ai danni di Hope e soffre ancora di più ora che sa di essere figlia di Storm, quindi parte della famiglia Forrester e cugina di Beth. Non accetta di avere fatto del male al sangue del suo sangue e pare decisa a confessare quanto realmente accaduto. Zoe, ma soprattutto la madre Shauna cercano di far desistere Flo: raccontare la verità significherebbe finire in carcere, provocare dolore a molte persone e soprattutto perdere definitivamente i privilegi economici e sociali che Flo ha acquisito da quando è stata riconosciuta un membro della famiglia Forrester. Secondo Shauna non ne vale la pena: Hope non verrà mai a sapere come sono andate realmente le cose e quindi non soffrirà. Infatti sta lentamente elaborando il suo dolore ed ha tutto il tempo per ricostruirsi una vita, circostanza che invece sarà negata a Flo se confesserà la verità.

Nel frattempo Wyatt e Sally hanno un violento diverbio proprio a causa di Flo, di cui Sally è gelosa. Il ragazzo propone di andare a cena tutti e tre per trascorrere un po’ di tempo insieme ma la fidanzata gli risponde in tono rabbioso: se vuole andare al ristorante con la sua ex, nonché suo primo amore, è libero di farlo ma Sally ritiene questo gesto una mancanza di rispetto e pianta in asso Wyatt. Presa dalla rabbia Sally dimentica il cellulare e proprio in quel momento arriva un messaggio di Thomas, che induce Wyatt a pensare che Sally lo tradisca. In realtà non è così: Sally ama profondamente Wyatt e gli è fedele, ma non è una fidanzata gradita alla suocera, che la ritiene mediocre ed opportunista. La donna vorrebbe che Wyatt tornasse insieme a Flo, e fa di tutto per screditare Sally agli occhi del figlio instillandogli anche il dubbio che lei lo tradisca. Thomas intanto cerca riconquistare Hope: facendo leva sulla fragilità della ragazza le fa notare quanto suo marito Liam appaia sereno a Parigi accanto alla figlia Kelly e alla piccola Phoebe e che restare in Francia potrebbe essere la soluzione migliore per lui. Hope sembra ignorare le parole di Thomas, ma in realtà ne è profondamente turbata.



