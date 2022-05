Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 maggio: Finn sente Thomas e Vinny parlare del test

Beautiful, anticipazioni puntata 9 maggio

Le anticipazioni della puntata di “Beautiful” di oggi, lunedì 9 maggio 2022, ci rivelano che Finn arriva alla porta del laboratorio giusto in tempo per sentire Thomas muovere accuse a Vinny sul test di paternità: lo stilista è convinto che l’amico abbia falsificato il test di Steffy, attribuendo la paternità del suo bambino a Liam anziché a Finn. Ora anche il medico vuole delle risposte da Vinny. Intanto Zoe, sconvolta per essere stata lasciata da Carter, accusa la sorella di aver architettato tutto e di essere l’artefice della sua infelicità. La modella ordina a Paris di lasciare il lavoro, Los Angeles e quindi Zende. Ma Paris si oppone: resterà alla Forrester e Zoe dovrà farsene una ragione.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 maggio: Thomas mette sotto torchio Vinny

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” il confronto tra Paris e Zoe è sempre acceso. La modella è molto affranta per aver perso definitamente Carter e scarica la sua frustrazione sulla sorella gridandole in faccia tutto il suo risentimento nei suoi confronti. Zoe vorrebbe che Paris lasciasse la Forrester, ma la ragazza non ha intenzione di farlo e rimprovera la modella di essere stata lei a causare la rottura del suo fidanzamento. Steffy è contenta di aspettare un altro bambino, ma è molto amareggiata per il risultato del test, scoprire che il padre del nascituro è Liam l’ha gettata nello sconforto. Ridge è contento che la figlia non è sola ad affrontare la maternità, ma può contare sul sostegno di Finn. Vinny è molto evasivo e ogni volta che Thomas gli chiede se ha manomesso il test di paternità l’amico gli risponde di non perdere questa occasione per riconquistare il cuore di Hope. La Logan nel frattempo è devastata, fa fatica a perdonare Liam. Brooke interviene per dare conforto alla figlia. Steffy è confusa e rivela al padre di voler tornare a Parigi e lasciare libero Finn, non se la sente di farlo soffrire vedendola crescere il bambino insieme a Liam.

