Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 marzo: Zende ha dei dubbi su Zoe

Nella puntata di oggi, mercoledì 9 marzo, della soap opera “Beautiful“ Paris non racconta a Zende che è stata Zoe a dirle di non accettare il lavoro e lo lascia nel dubbio. Più tardi lo stilista ha modo di parlare proprio con la modella e le esprime tutto il suo rammarico per il fatto che la sorella perda un’occasione così importante. Il suo sospetto è che sia stata Zoe a dire a Paris di andarsene dalla città ma la Buckingham si guarda bene dal rivelarsi completamente con lui. Liam, tornato a casa, ha l’occasione di dire a Hope tutta la verità su quella famosa sera ma non riesce a confessare nulla. Intanto alla casa sulla spiaggia Finn, dopo una giornata di lavoro, torna a casa da Steffy e le dice quanto sia felice di vederla e di trascorrere del tempo con lei, ribadendo la sua intenzione non ad avere una storia passeggera ma un rapporto lungo e duraturo nel tempo. Steffy è felice di queste parole ma ovviamente sono cose che alimentano ancora di più il suo senso di colpa per quello che ha fatto e gli tiene nascosto.

Nelle precedenti puntate di “Beautiful“ Thomas continua a ripetere a Hope che non riesce a credere a quanto sia fortunato: nonostante tutto quello che ha fatto, Brooke lo ha accettato in casa e la stessa Hope lo ha ripreso a lavorare e ora parlano come se fossero due vecchi amici. La ragazza gli ricorda che dopo tutto quello che ha passato di certo non poteva stare in una casa da solo, inoltre il comportamento strano delle ultime settimane era dettato solo dal trauma cranico, quindi non si deve sentire in colpa. Visto che la Logan sembra così disponibile nei suoi confronti, le chiede se è ancora preoccupato perché Liam è da Steffy. Hope prova a dissimulare la sua preoccupazione e punta sul fatto che fra lei e suo marito non solo c’è un grande amore ma anche una grande trasparenza. Tuttavia lo stilista aggiunge che è comunque molto strano che lo Spencer non perde l’occasione per trascorrere molto tempo, anche più del dovuto, insieme a sua sorella Steffy.

Liam prova a calmare Steffy: vuole farle capire che nella situazione nella quale si trovano l’unica cosa possibile da fare è quella di raccontare sia a Hope che a Finn della notte che hanno trascorso insieme. Ovviamente la ragazza non è assolutamente d’accordo perché pensa che questo segnerebbe la fine delle loro due relazioni. Carter prova a capire con Zoe per quale motivo la ragazza non voglia che sua sorella Paris resti a Los Angeles e a lavorare alla Forrester. La modella non vuole dare troppi dettagli e soprattutto gli chiede di restare fuori da questa storia perché non sono argomenti che lo riguardano. Anche Paris sta raccontando a Zende della sua prossima partenza, senza lasciare intendere il motivo per il quale ha deciso di partire. Lo stilista, però, prende molto male la notizia e prova a fare di tutto per convincerla a restare, tanto da destare in lei una grande tenerezza. Allora la ragazza decide di raccontare parzialmente i motivi per i quali va via, soffermandosi sul fatto che Ridge le ha offerto un lavoro nella Fondazione, un’occasione davvero unica. Poiché Paris non fa cenno al problema avuto con Zoe, Zende insiste sul fatto che non dovrebbe avere tutte queste remore e deve immediatamente prendere al volo quest’occasione praticamente unica.

