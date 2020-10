Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 ottobre 2020: Wyatt racconta tutto a Sally

Beautiful, anticipazioni puntata 9 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 9 ottobre, Wyatt racconta a Sally tutto quello che è successo con Beth e Phoebe e il coinvolgimento di Flo in tutta questa storia. Ridge e Brooke raggiungono casa di Steffy e trovano le due ragazze che litigano per la bambina. Ridge propone di effettuare una lenta transizione fra una madre e l’altra, così da abituare la piccola al cambiamento radicale ma né Hope né Brooke sono d’accordo con questa soluzione: le due donne vogliono immediatamente porre fine a questo incubo che è durato fin troppo tempo. Alla fine Steffy, pur soffrendo moltissimo per il distacco dalla bambina, si rende conto che il posto della piccola non è con lei e quindi fra le lacrime acconsente a che Hope la porti via quel giorno stesso.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Fra Ridge e Brooke inizia a salire la tensione. Quando Flo e Zoe hanno raccontato il coinvolgimento di Thomas nella vicenda del rapimento di Hope, gli animi fra i due coniugi si sono scaldati: il Forrester è preoccupato principalmente per sua figlia e per Thomas, che non crede colpevole delle nefandezze delle quali le ragazze lo accusano; Brooke, invece, ha finalmente la prova della colpevolezza del ragazzo e spera solo che ora che si è saputo che Beth è viva torni anche il sereno fra Hope e Liam. Per evitare inutili discussioni ed essere vicino a Steffy in un momento così delicato, Ridge propone a Brooke di andare immediatamente a casa della ragazza e così i due lasciano la Forrester, non prima di aver sequestrato patenti e documenti di identità a Shauna, Flo e Zoe per evitare che le tre possano scappare. Intanto alla Forrester Sally sta mostrando i nuovi disegni della collezione moda a Eric il quale ne approfitta per farle complimenti sul lavoro che sta svolgendo nelle ultime settimane. La Spectra, però, non è felice e si confida con il suo capo dicendogli che non riesce a rassegnarsi alla fine della sua storia con Waytt. L’uomo la invita a guardare avanti perché è giovane, in gamba e degna di essere felice.

Acasa di Steffy Hope riesce finalmente a spiegare alla ragazza come sia stato possibile lo scambio di culle, lasciando la sorellastra esterrefatta. Quando Steffy, però, capisce che le intenzioni della Logan sono quelle di ricomporre la sua famiglia e portarle via Phoebe, inizia ad agitarsi urlando che nessuno porterà via la piccola da quella casa. Inizialmente Hope prova a farla ragionare, dicendole che non intende metterla da parte e che potranno crescere insieme la bambina ma Steffy continua adire di no, ricordandole che ha sempre sbandierato la sua volontà di mettere il bene dei bambini davanti ad ogni cosa, eppure ora vuole strappare Phoebe all’unica famiglia che abbia mai conosciuto. Sentendola ripetutamente chiamare Phoebe, Hope si innervosisce e continua a ripetere che la bambina si chiama Beth, poi urla alla Forrester che non ha intenzione di separarsi dalla figlia visto che ha perso fin troppo tempo e che ora deve recuperare. Liam prova a mediare fra le due ma si sente in una posizione molto delicata perché non vuole che nessuna delle due soffra. Intanto alla Forrester Waytt raggiunge Sally e le chiede se possono parlare. Ovviamente la Spectra accetta e così Waytt inizia a raccontare che è successa una cosa molto strana, che in questa storia è coinvolta Flo e che le persone purtroppo non sono mai quelle che sembrano.



