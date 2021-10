Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 ottobre: Liam geloso di Steffy

Beautiful, anticipazioni puntata 9 ottobre

Nella puntata di Beautiful in onda sabato 9 ottobre, Hope è così felice del fatto che Steffy sia finalmente serena accanto ad un altro uomo, che corre subito da Liam in ufficio per avvisarlo di ciò che ha visto, sperando che i sensi di colpa del marito possano così diminuire. La sua confessione, però, non fa che aumentare le preoccupazioni dello Spencer che non è affatto felice come la moglie di questa novità. Waytt, che assiste alla discussione, dice al fratello che forse prova ancora un senso di protezione e di possesso nei confronti della Forrester ma Liam nega.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Finn resta il medico di Steffy

Thomas va a trovare la sorella e le dice della scenata di Liam e della sua presunta gelosia. Questo racconto turba molto la ragazza che, una volta rimasta da sola, decide di prendere una delle pasticche di Vinny, poi si addormenta in un sonno profondo. È proprio così che la trova Liam quando va a trovarla e ovviamente si spaventa molto perché, pur chiamando la ragazza ripetutamente, non riesce ad avere da lei un cenno.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Liam geloso di Steffy e Finn!

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Liam prova a far capire a Thomas e a Ridge che se Finn è davvero interessato a Steffy, come lui suppone, allora il fatto che lui sia anche il medico della ragazza potrebbe essere molto pericoloso visto che potrebbe cedere di fronte alla richiesta di farmaci pesanti contro il dolore. Ridge è d’accordo con Liam ma pensa anche che il dottore per il momento non si è dichiarato e questo vuol dire che l’interesse che lo Spencer presume potrebbe anche non essere reale. Liam, però, insiste sul fatto che Steffy è molto vulnerabile, non solo fisicamente ma anche psicologicamente. A queste parole Thomas scoppia e lo accusa di essere la causa della sofferenza della sorella visto che per anni non ha fatto altro che fare un tira e molla fra lei e Hope, lasciando una e correndo dall’altra la sera stessa. Avrebbe dovuto stare con Steffy dopo che lei ha scoperto di essere incinta di Kelly ma visto che comunque dopo ha scelto Hope, allora ora deve fare un passo indietro e lasciare la ragazza libera di poter avere una nuova vita accanto ad un altro. Liam è molto colpito da queste parole e più tardi, tornato nel suo ufficio, racconta al fratello Waytt di essere molto scosso e preoccupato per Steffy.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: Steffy bacia il dottor Finn

La ragazza, intanto, è incredula per quello che è accaduto fra lei e Finn e gli ribadisce ancora una volta che non vuole perderlo né come medico né come qualunque altra cosa lui voglia essere nella sua vita. Il giovane dottore è compiaciuto e preoccupato allo stesso tempo perché vuole sapere come stia davvero Steffy e come abbia preso questo cambio di veste, la sua dichiarazione d’amore. Poi le chiede delle pillole e cerca di sondare se la ragazza abbia capito concretamente perché si è rifiutato di prescriverle altre pillole, visto che potrebbero essere pericolose per la sua salute. Steffy, però, cerca di cambiare argomento e gli dice solo che non ha più bisogno di alcun farmaco e che tutto quello che le serve è solo ricevere altri baci da lui. Così i due si scambiano un altro appassionato bacio e per poco non vengono scoperti da Hope, che entra in casa perché è venuta a riportare Kelly alla sua mamma. La Logan si rende conto che fra i due c’è una certa intimità e sorride compiaciuta, aggiungendo che forse avrebbe dovuto chiamare prima di presentarsi. Nel suo cuore è felice che la sua eterna rivale possa aver trovato un nuovo amore.



