Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 ottobre: registrazioni pericolose per Ridge…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Beautiful Bill è convinto che Ridge abbia complottato contro di lui e decide di tendergli una trappola per incastrarlo. Ridge e il giudice McMullen si incontrano segretamente in un parcheggio e discutono del loro segreto che rischia di venire a galla. Bill e Justin collocano dei microfoni e registrano l’intera conversazione. Nel parcheggio Ridge si accorge della presenza di qualcuno e teme che possa trattarsi proprio di Bill. La situazione che si è venuta a creare mette in ansia Brooke e Katy che temono ulteriori problemi. Intanto spirano venti di guerra tra Queen e Donna che dopo essere tornata continua a gironzolare continuamente intorno al marito Eric. Il capofamiglia della Forrester incontra con piacere l’ex moglie Donna e insieme ricordano i bei tempi passati insieme. La cosa non fa piacere a Queen che, dopo lo scontro con Pam, è pronta ad affilare le armi per difendere il suo matrimonio dalla nuova minaccia.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Beautiful torna anche oggi, mercoledì 9 ottobre, alle 13.40 su Canale 5. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata della celebre soap americana, rivediamo quanto successo ieri. Bill è ossessionato dall’idea che ci sia lo zampino di Ridge dietro la decisione del giudice McMullen di negargli l’affidamento congiunto del figlio Will e continua a discutere con l’amico e avvocato Justin su come intervenire. Brooke è sempre più assalita dai rimorsi e confida alla figlia Hope di avere grandi difficoltà con Ridge, criticando anche la sua scelta d finanziare la collezione Intimates della figlia. Intanto la Logan, sempre più sotto pressione, confida al marito che Bill è a conoscenza del rapporto tra lui e il giudice McMullen e lo mette in guardia, temendo pesanti ripercussioni per lui e per tutta la famiglia. Tuttavia Ridge la tranquillizza sostenendo che Bill non ha nessuna prova concreta contro di lui. Intanto sta per aprirsi il sipario sulla nuova collezione Intimates di Steffy che chiama a raccolta la squadra per ringraziarla del lavoro svolto. Shirley Spectra fa visita alla nipote Sally, mentre Julius e Vivienne Avant vanno a salutare il nipote Xander pronto a debuttare come modello al fianco dell’ex fidanzata Zoe.





© RIPRODUZIONE RISERVATA