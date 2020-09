Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Hope chiede a Steffy di farle da…

Beautiful, anticipazioni puntata 9 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 9 settembre, Hope dice a Steffy e Liam che il giorno dopo si celebreranno le nozze con Thomas e poi chiede alla ragazza se vuole essere la sua testimone. Steffy accetta mentre Liam cerca di far cambiare idea alla ragazza. La Logan, però, ribadisce che pur continuando ad amarlo, sposa Thomas per avere una famiglia e aiutare il piccolo Douglas a superare la perdita della madre. Quando Brooke e Ridge vengono a sapere delle imminenti nozze, il Forrester è molto felice mentre Brooke è disperata e a nulla valgono i tentativi di far capire al marito che Thomas sta manipolando la figlia. Poi decide di fare un ultimo e disperato tentativo di far ragionare la figlia e spingerla ad annullare le nozze. Liam decide, dopo lunga titubanza, di prendere parte al matrimonio di Hope e Thomas, nella speranza che alla fine intervenga qualcosa a impedire il matrimonio dei due.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo alle ultime puntate di Beautiful. Ridge prova a tranquillizzare Brooke cercando di distrarla dal pensiero che la figlia stia facendo un errore a decidere di sposare Thomas. Per convincerla le ricorda che pure loro, all’inizio della loro storia, sono stati molto osteggiati da Stephanie e si sono sempre ripromessi di non fare la stessa cosa alla propria progenie. Brooke abbozza per farlo felice ma non si fida per nulla del figliastro e reputa che Hope si stia facendo manovrare con troppa facilità. Anche Steffy prova a rassicurare Liam sulla bontà dei sentimenti del fratello e non esclude che Hopa possa davvero essere molto felice grazie a questo nuovo matrimonio. Poi dice al compagno che deve imparare a lasciare la sua ex moglie libera di prendere le sue decisioni e dovrà anche trovare un modo per andare d’accordo con Thomas visto che ormai sono una sola e unica famiglia e dopo il matrimonio di Hope e il fratello si troveranno a doverli frequentare molto spesso. Liam è molto titubante ma non vuole rovinare la serenità che è riuscito a creare con Steffy e con le bambine che in questo momento rappresentano davvero la sua vera e unica famiglia.

Thomas è molto compiaciuto per essere riuscito a spingere Hope a fissare a così breve distanza la data del matrimonio e per questo vorrebbe festeggiare l’evento trascorrendo la notte insieme. Quando, però, tenta un approccio fisico Hope lo allontana subito dicendo che non si sente pronta: quando Thomas le chiede se vuole aspettare le nozze o la luna di miele, la ragazza ribadisce che forse neanche allora riuscirà a lasciarsi andare. Il giorno dopo Hope scopre Thomas in camera di Douglas perché il ragazzo sta sostituendo tutte le foto di Caroline con quelle di Hope. La ragazza ha avuto un ripensamento nella notte e gli dice che forse quel matrimonio è un errore e che lei non si sentirà mai pronta di avere una loro intimità. Preoccupato per questo dietrofront, Thomas si affretta a dirle che è disposto ad aspettare anche tutta la vita e così Hope si convince e fissa la data del matrimonio al giorno dopo. Poi comunica al suo futuro sposo di aver mandato un messaggio a Liam perché vuole dirgli di persona che il giorno dopo si uniranno in matrimonio. Thomas non è contento di questo incontro ma fa finta di nulla e nel frattempo riunisce la famiglia Forrester per annunciare che il giorno dopo nei giardini della villa, si terrà il matrimonio e che quindi ci sono tutti i preparativi da organizzare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA