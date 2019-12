Beautiful/ Anticipazioni puntata del 12 dicembre: è Reese il colpevole?

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi, 12 dicembre

Nel prossimo episodio della soap opera di Beautiful di oggi, 12 dicembre, sembrerà ancora più evidente che Reese è certamente uno dei responsabili della tragedia accaduta a Liam e Hope. Si comprenderà che l’uomo ha dovuto far credere ai due ragazzi che la loro figlia era nata morta, in quanto era minacciato da un pericoloso strozzino, a cui doveva dei soldi. Pare che allora il ginecologo abbia trovato il modo per ripagare il suo debito. Nonostante ciò, il medico sarà divorato dai sensi di colpa per il male che ha fatto a Liam e a sua moglie, in più si preoccuperà tanto che qualcuno possa fare del male a sua figlia Zoe. Nel frattempo, Liam e Hope si prepareranno per fare ritorno nella loro casa. I due, infatti, dovranno lasciare Catalina e ritornare alla vita di tutti i giorni di Los Angeles. Ma niente sarà più come prima per loro, in quanto Beth è morta! Intanto, nell’abitazione di Eric verrà organizzata una piccola cerimonia per ricordare la figlia di Hope e del giovane Spencer.

Beautiful, dove eravamo rimasti?

Nella puntata di Beautiful dell’11 dicembre, Ridge cerca di mettersi in contatto con Steffy e Taylor. Quando riesce a chiamarle, lui dice alle donne che è riuscito ad arrivare a Catalina con Brooke. A questo punto, Steffy chiede al padre notizie di Hope. Ridge dice allora alla giovane Forrester che la Sharpe non sta tanto bene, in quanto Beth è nata morta. Questa notizia sconvolge parecchio Taylor e Steffy. Queste ultime chiedono, dunque, a Ridge se possono fare qualcosa per aiutare Hope e Liam. Lo stilista, però, le avverte che l’unica cosa che possono fare in questo momento è quella di prendersi cura della nipote Kelly. Steffy, comunque, comunica subito al padre che lei cercherà di stare accanto ad Hope, dopo che la ragazza ritornerà con Liam a Los Angeles. Taylor, inoltre, prega l’ex compagno di dire a Brooke e alla figlia, che lei pregherà tanto per loro. Prima di chiudere la telefonata con Taylor e Steffy, il Forrester convince la figlia di portare ancora una volta Kelly dal pediatra, per accertarsi della effettiva guarigione della piccola. Nei precedenti episodi di Beautiful, abbiamo assistito al fatto che Hope, una volta giunta a Catalina, ha avuto dei forti dolori all’addome. La ragazza è stata condotta immediatamente in ospedale. In clinica, Reese ha cercato di far partorire la giovane Sharpe. Nel frattempo Liam, dopo varie difficoltà causate dal forte vento, è riuscito a raggiungere la moglie, che era ormai in procinto di dare alla luce la sua bambina. Ad un certo punto, lo Spencer è venuto a sapere da Reese che Beth era nata morta. Il ragazzo ha dovuto quindi avvertire la Sharpe che la loro bambina non c’era più. Dopo aver appreso questa tragica notizia, Hope è caduta in uno stato profondo di depressione e di disperazione. In contemporanea, Ridge e Brooke sono andati a Catalina. I due sono atterrati sull’isola con un volo privato di Bill. Dopo essere giunti in clinica, La Logan e il compagno speravano di poter vedere la loro bellissima nipotina, ma hanno ricevuto la terribile notizia della morte della piccola. Brooke, quindi, ha cercato di parlare con Reese, il quale le ha spiegato che la morte di Beth era stata causata dal distacco della placenta.

