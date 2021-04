Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 1 aprile: il bacio di Steffy e Liam…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 1 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 1 aprile, di Beautiful lo scontro fra Hope e Liam è sempre più acceso. La ragazza, infatti, accusa il compagno di farla sentire insicura: il problema fra di loro, secondo lei, non è rappresentato da Thomas ma da Steffy che è stata sempre un’ombra fra di loro. Poi fa allo Spencer una domanda diretta: ama ancora la Forrester? L’uomo non può mentire e le risponde che in qualche modo ama ancora la ragazza ma ama anche lei e non riesce ad affrontare questa situazione. A questo punto Hope decide di lasciarlo per sempre, nonostante Steffy si senta in colpa per quello che ha fatto e provi a risolvere la situazione. Thomas, intanto, spia tutto di nascosto e si convince di avere molte più possibilità con la Logan. Ridge, invece, fra pressioni su Brooke per tornare insieme. L’uomo dice alla ex moglie che non insisterebbe tanto su Thomas se non fosse convinto che non rappresenta un pericolo per nessuno, poi la bacia dicendole che vuole tornare a vivere con lei e che non devono più litigare per i loro figli.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Liam ha promesso a Hope che sarebbe rientrato subito allo chalet per parlare ma non se la sente e quindi chiede a Steffy di poter restare ancora un po’ con lei. La ragazza ovviamente non ha nulla da ridire e gli consiglia di andare il giardino per schiarirsi le idee, magari guardando il mare, cosa che faceva sempre quando vivevano insieme. Mentre Liam è in giardino, Steffy riceve la telefonata di suo fratello che le dice che Hope sta per arrivare a casa sua per parlare con il compagno. Aggiunge che non appena sarà arrivata a destinazione, lui le farà uno squillo sul cellulare per avvisarla: se Steffy vuole avere ancora una possibilità di stare con Liam come una coppia, sa quello che deve fare. La ragazza si rifiuta di prestarsi a questa messinscena, poi quando Liam torna vicino a lei, le vengono in mente tutte le scene di quando il loro era un matrimonio felice e così gli chiede di poterlo abbracciare. Poi sente lo squillo del telefono e, senza pensarci due volte, lo bacia con passione: Liam non si ritrae e ricambia. I due, però, poco dopo si rendono conto che Hope è giunta e ha visto tutto.

Thomas spinge Steffy a baciare Liam e…

Mentre Thomas spia la scena di nascosto, Hope si avvicina ai due chiedendo a Liam come abbia potuto baciare Steffy dopo aver chiesto a lei la sera prima di sposarlo. Fra i due inizia una discussione molto violenta durante la quale dice al compagno di volerlo sposare più di ogni altra cosa ma di trovare ingiusto che lui voglia imporle di abbandonare per sempre Douglas, un bambino che non ha colpa di nulla e che non deve assolutamente soffrire per colpe degli adulti. Nel frattempo Ridge è andato a casa di Brooke con la scusa di voler fare i suoi complimenti a Hope perché ha visto i loro disegni ed è molto soddisfatto. Ovviamente la discussione cade sulla proposta di matrimonio che Liam ha fatto a Hope e sul fatto che lei spera che la figlia accetti, anche con le condizioni poste dallo Spencer. Ridge, invece, è preoccupato del fatto che il piccolo Douglas possa soffrire nuovamente, perdendo anche la seconda mamma dopo pochi mesi dalla morte di Caroline. I due iniziano di nuovo a litigare per il ruolo di Thomas in tutta questa situazione e Brooke si dimostra d’accordo con Liam sul fatto che sia figlia dovrebbe tenersi il più lontano possibile dal giovane stilista.

