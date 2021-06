Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 1 giugno: Steffy e Hope alleate contro Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 1 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 1 giugno, di Beautiful Liam, Steffy e Hope organizzano un piano per smascherare Thomas pubblicamente, così Brooke sarà soddisfatta, e Ridge ed Eric vedranno veramente chi sia Thomas. Ma anche Zoe, da sempre manipolata, aprirà gli occhi e capirà chi è davvero la persona che sta per sposare. Inoltre l’obiettivo principale dei tre è quello di far capire di quanto Thomas non sia in grado essere un buon padre per Douglas, che ha usato per assecondare le sue ossessioni. Il loro piano sembra studiato nei minimi dettagli e Hope farà proprio da esca.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas è riuscito a rovinare il rapporto di Ridge e Brooke, e Shauna ne ha approfittato. Infatti la Logan è convinta che il matrimonio con Zoe sia l’ennesimo piano di Thomas per riavvicinarsi ancora una volta Hope. Ridge non condivide ciò che pensa Brooke e non capisce perché non voglia perdonare il ragazzo. Intanto alla Villa dei Forrester si stanno svolgendo i preparativi per il matrimonio di Thomas e Zoe, e sono presenti anche Brooke e Bill. Nel frattempo Steffy e Liam spiegano a Hope che il loro bacio è stato condizionato da Thomas. I due cercano di convincere Hope ad agire contro Thomas. Quest’ultimo invece si trova con suo figlio Douglas: il giovane Forrester vuole che il bambino convinca Hope a tornare con lui. Padre e figlio vengono sorpresi da Bill e Brooke. Bill non crede assolutamente al matrimonio tra Thomas e Zoe, e inizia a parlarne con Brooke. La donna si sente confortata nel sapere che anche il suo ex la pensi come lei. Bill cerca di confortare Brooke, sottolineandole che anche se il loro matrimonio non sia andato come doveva, ha promesso di prendersi cura di lei e di difenderla sempre. I due si scambiano un bacio ignari di essere osservati…

