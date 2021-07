Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 1 luglio: Zoe ha dei dubbi su Sally

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 1 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 1 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Zoe dopo aver confidato i propri dubbi a Flo, decide di parlare anche con Steffy. Dopo la fine disastrosa del suo matrimonio con Thomas, la giovane è comunque rimasta in buoni rapporti con il resto della famiglia. Zoe si sfoga con Steffy e le dice di essere molto preoccupata per la situazione che si sta venendo a creare con il trasferimento di Sally a casa di Wyatt. La Buckingham sospetta che questa convivenza possa rovinare il rapporto tra Wyatt e Flo. Steffy, invece, sembra convinta della buona fede dei sentimenti di Sally e di Wyatt. Intanto Sally, dopo aver preparato una sorpresa romantica per Wyatt, gli dice di essere pronta a sottoporsi a delle cure sperimentali se ci sarà un futuro tra loro due. Invece la Fulton fa diverse domande sulla salute di Sally, che metteranno in difficoltà la dottoressa Escobar.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” dopo aver confessato a Wyatt la sua malattia, Sally rimane da sola con la dottoressa Escobar. La giovane stilista rivela al suo medico di non aver detto la verità al suo ex, cioè che non sta morendo. Proprio in quel momento, mentre le due parlano, Flo si trova sulla soglia della porta e sente alcuni frammenti della loro conversazione. Appena le due si accorgono della presenza della Fulton si zittiscono. Flo si è presentata a casa di Sally, dopo aver parlato con Zoe. Infatti la Buckingham ha detto alla Fulton di aver dei dubbi su Sally, per questo cerca di metterla in guardia sulla ex del suo fidanzato. Le parole di Zoe condizionano Flo, che inizia ad avere dei dubbi dopo aver sentito parte della conversazione tra le due amiche. La dottoressa Escobar più volte ha fatto presente a Sally di voler chiudere questa situazione…

