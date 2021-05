Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 1 maggio: Wyatt incontra Sally e..

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 1 maggio

Nella puntata di oggi, sabato 1 maggio, di Beautiful, Sally inaspettatamente riceve la visita di Waytt e se ne stupisce molto. I suoi dubbi sui motivi per i quali il ragazzo è andato a trovarla aumentano quando il ragazzo le giura che, qualsiasi cosa accada, lui le sarà sempre vicino e le vorrà bene come alla migliore delle amiche. Brooke, invece, va a trovare Liam in ufficio e gli dice chiaramente che, se si ostinerà a vivere a casa di Steffy, renderà Hope triste e vulnerabile agli attacchi di Thomas. Proprio Hope accusa Thomas di essere stato insensibile nei confronti di Douglas ma lo stilista ribalta l’accusa. Le dice, infatti, che non c’è nulla di male se lui bacia Zoe, con la quale ormai ha una relazione stabile, ma che se un giorno la modella diventerà la nuova madre di Douglas è solo perché la Logan non ha voluto accettare l’amore di Thomas e la famiglia che poteva creare con lui e con Douglas. Pone, quindi, Hope di fronte ad una scelta e vuole una risposta immediata alla sua richiesta.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, dopo aver visto che il figlio lo guarda con insistenza, Thomas decide di dare il colpo di grazia al bambino e così bacia appassionatamente Zoe davanti ai suoi occhi. Douglas, che era già turbato prima dalla vicinanza fra il padre e la modella, si preoccupa moltissimo per questa scena e chiede ad Hope perché il padre stia dando un bacio a Zoe e se per caso ha deciso di sposarla e farla diventare la sua nuova mamma. La Logan lo rassicura e quando dopo Thomas manda il bambino in ufficio insieme alla Buckingham e restano da soli, senza mezzi termini chiede allo stilista che cosa gli sia venuto in mente per far soffrire il bambino in questo modo. Intanto Ridge è andato a trovare Brooke a casa e la bacia appassionatamente, dicendole che sente molto la sua mancanza e vuole ritornare con lei. Purtroppo, però, il suo atteggiamento nei confronti del figlio è un grande ostacolo alla realizzazione di questo progetto. Appena sente queste parole, Brooke va su tutte le furie e chiede al marito come possa non essersi ancora accorto del fatto che Thomas ha bisogno di un aiuto di un buon professionista, che continua ad essere ossessionato da Hope e che anche la festa che ha organizzato per Zoe non è altro che un modo per arrivare a sua figlia. Ridge inizia ad essere molto stanco della situazione.

Sally morirà tra un mese?

Katie racconta a Waytt delle condizioni di salute di Sally e del fatto che le resta solo un mese di vita, ma lo prega di non farle capire che lo sa. Il ragazzo è molto confuso: da un lato vorrebbe correre subito da lei, dall’altro non ce la fa a fare finta di nulla riguardo alla sua malattia, anche perché teme che un’improvvisa vicinanza dopo averla lasciata le farebbe subito sorgere dei dubbi. Katie, però, gli spiega che se Sally capisse che lui sa della sua malattia, penserebbe che il suo ex fidanzato vuole starle vicino solo per pietà, facendola soffrire ancora di più. Alla fine lo Spencer accetta di fare a modo suo, ma non sa se ci riuscirà. Intanto Sally è in ufficio alla Spectra e divide la stanza con Quinn. La madre di Waytt prova ad essere gentile, dicendole che anche se ora si sente a terra riuscirà sicuramente a riprendersi e ad andare avanti con la sua vita pure se ha perso l’uomo che ama, visto che è una donna in gamba. Si rende conto, però, che la Spectra è molto distratta e non sembra ascoltare le sue parole, quindi le chiede se va tutto bene. Sally prova a non farle vedere il tremolio delle mani ma non ci riesce.

