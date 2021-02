Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi 10 febbraio: Thomas è vivo!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 9 FEBBRAIO

Beautiful ci dà appuntamento ad oggi pomeriggio con una nuova puntata su Canale5 in cui ci sarà ancora Hope tra i protagonisti. La giovane era pronta a dire tutto a Ridge salvo poi essersi fermata per via della madre, ma adesso la sua vita sta per subire un altro scossone e tutto perché Thomas è pronto a tornare da lei perché non è morto come lei pensa ma, in realtà, è vivo e vegeto. Come reagirà quando se lo troverà davanti proprio quando aveva deciso di dire tutto a Ridge e alla polizia? Brooke sarà ancora lì pronta a consigliarle di rimanere in silenzio perché è stato solo un incidente e per questo non deve mandare in rovina la sua vita, quella di Douglas e quella di Beth, deve tenere conto anche dei bambini adesso perché non è più una ragazza sola. Riuscirà a convincerla parlando dei bambini che hanno bisogno di una madre e che non possono perderla?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Ma cosa è successo nelle ultime puntate di Beautiful? Hope ha deciso di chiedere a Thomas l’affido congiunto di Douglas ma proprio durante una discussione, dopo aver firmato i documenti, lui è caduto nelle vasche di acido che Ridge aveva chiesto ai suoi operai di svuotare. Alla vista di Thomas lì dentro, Hope è scappata via sconvolta rintanandosi dalla madre e raccontandole quanto è accaduto. La donna le ha consigliato di rimanere in silenzio, almeno per ora, ma quando Ridge ha bussato alla loro porta, lei era pronto a dire tutto ma Brooke ancora una volta, è riuscita a tapparle la bocca. Dall’altro lato, invece, Steffy saluta Liam, pronto a lasciare la Forrester per tornare alla Spancer, ma proprio mentre lei aspetta in ufficio di incontrare anche il fratello Thomas, ecco arrivare Quinn. La donna spiega prima a lei e poi anche a Ridge, che sia Thomas che Douglas, non sono tornati a casa per la notte.

Ridge preoccupato per Thomas e…

A questo punto, lo stilista inizia a preoccuparsi per le sorti del figlio proprio mentre Steffy riprova a chiamarlo ma senza successo. Che fine ha fatto il giovane? Intanto, le vasche sono state svuotate e l’acido smaltito e tutto è andato come previsto. E allora che fine ha fatto Thomas? Si è davvero sciolto nell’acido come la stessa Hope pensa? Il momento della verità è dietro l’angolo e Beautiful tornerà ad occuparsi del caso e del programma mettendo la figlia di Brooke nei guai, almeno per un po’, poi toccherà alla madre spiegare le sue ragioni al marito e le anticipazioni non lasciano pensare a niente di buono.



